Quy tập thêm 15 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Ngày 31/8, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý gần 500 m³ đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 2 máy cuốc, 1 xe ủi, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất và tìm kiếm.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 15 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 hài cốt có di vật.
Sau 2 tháng tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 553 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ở phường Hoà Hưng, TP.HCM. Trong đó 262 hài cốt có di vật kèm theo.
Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 520 hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.