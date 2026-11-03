Rác thải tồn đọng, 4 chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị phê bình

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Văn bản số 23419/UBND-NNMT ngày 29/10/2026 về việc chấn chỉnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ký, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tình trạng rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Phê bình 4 chủ tịch xã để rác thải tồn đọng kéo dài

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó yêu cầu các địa phương duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, không làm theo phong trào, hình thức.

Quang cảnh buổi lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường.

Trước đó, ngày 21/9/2026, UBND tỉnh tổ chức lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương và người dân.

Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Theo phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ngày 17/10/2026 và báo cáo xác minh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng, bốc mùi hôi thối vẫn xảy ra tại xã Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ và Như Thanh.

Rác ùn ứ khắp nơi trên địa bàn xã Xuân Du, Thanh Hóa trước khi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh.

Đáng chú ý, tại xã Xuân Du, rác thải sinh hoạt từng ùn ứ khoảng nửa tháng, chất thành đống, bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi muỗi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Thời điểm đó, địa phương chưa tìm được đơn vị xử lý thay thế.

Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, chính quyền xã Xuân Du đã khẩn trương tìm đơn vị xử lý. Đến 18 giờ ngày 17/10, lượng rác tồn đọng đã được thu gom, xử lý.

Dù điểm nóng rác thải tại Xuân Du đã được giải quyết sau phản ánh của báo chí, tình trạng tương tự tại các địa phương khác cho thấy những bất cập trong tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, rác thải ở xã Xuân Du đã được thu gom, xử lý.

UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, việc thực hiện chỉ đạo về bảo vệ môi trường tại một số địa phương chưa nghiêm túc, chưa thực chất; trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nhất là người đứng đầu, chưa được đề cao. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác còn thiếu chủ động, quyết liệt, khiến những vấn đề phát sinh chưa được giải quyết kịp thời.

Từ thực tế này, UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND các xã Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ và Như Thanh; yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để, không để tái diễn tình trạng tương tự.

Không để rác tồn đọng rồi mới xử lý khi báo chí phản ánh

Đối với 4 địa phương nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt còn tồn đọng, đặc biệt tại những vị trí đã được cơ quan báo chí phản ánh. Các địa phương phải vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết rác, không để phát sinh ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Không chỉ giải quyết lượng rác tồn trước mắt, các xã phải rà soát toàn diện hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn; khắc phục bất cập trong bố trí, quản lý điểm tập kết và tổ chức thu gom. Tần suất thu gom phải phù hợp với lượng rác phát sinh, tránh tình trạng rác chất đống kéo dài, phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án dự phòng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, nhất là khi hoạt động thu gom, vận chuyển hoặc xử lý rác bị gián đoạn. Mục tiêu là bảo đảm công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, liên tục, không để người dân phải sống chung với ô nhiễm.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bộ phận liên quan. Những vấn đề phát sinh phải được phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở, không để rác thải tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm rồi mới khắc phục sau khi có phản ánh của người dân hoặc cơ quan báo chí.

Siết trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý rác thải

Không chỉ yêu cầu 4 địa phương khắc phục tồn tại, UBND tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo về bảo vệ môi trường; xác định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các xã Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ và Như Thanh duy trì ổn định hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ sở tiếp nhận, xử lý rác và phương án ứng phó khi hoạt động bị gián đoạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện quy định pháp luật và chỉ đạo của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Việc UBND tỉnh Thanh Hóa phê bình 4 chủ tịch UBND cấp xã sau những phản ánh về tình trạng rác thải tồn đọng cho thấy yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường đang được đặt ra quyết liệt hơn. Tuy nhiên, điều người dân cần không chỉ là những đợt ra quân hay việc thu gom rác sau phản ánh, mà là một quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý ổn định, không để ô nhiễm tái diễn.