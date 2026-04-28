中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rút ngắn tiến độ sửa Quốc lộ 51, huy động 200 máy móc làm đêm

Thứ Ba, 15:15, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc sửa chữa, nâng cấp 37km Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai với tổng vốn hơn 660 tỷ đồng sẽ được rút ngắn từ 120 xuống 100 ngày. Nhà thầu đang huy động 200 máy móc thi công ngày đêm, kết hợp phân luồng từ xa để giảm ùn tắc cho tuyến huyết mạch đang chịu tải 70.000 lượt xe/ngày đêm.

Theo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Đồng Nai), dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 bắt đầu triển khai từ tháng 3/2026. Sau quá trình làm việc, đơn vị đã thống nhất với nhà thầu rút ngắn thời gian thi công đoạn qua địa bàn tỉnh từ 120 ngày xuống còn 100 ngày.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực cùng gần 200 máy móc, thiết bị để thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, các đơn vị thi công cam kết không làm dàn trải. Phương án đưa ra là thi công dứt điểm từng đoạn, thu hẹp phạm vi rào chắn và bố trí đầy đủ hệ thống biển cảnh báo, đèn tín hiệu.

Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai đang khẩn trương sửa chữa, nâng cấp

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng liên tục túc trực để điều tiết tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đang tích cực phối hợp với TP.HCM tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế để giảm áp lực cho Quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với TP.HCM, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa đến các khu công nghiệp, cụm cảng biển và khu đô thị du lịch biển. Tuyến đường này hiện có lưu lượng phương tiện dày đặc, đạt khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày đêm, vượt thiết kế tới 3 lần.

Được biết, từ giữa tháng 5/2025, Đồng Nai tiếp nhận bàn giao quản lý 37km Quốc lộ 51 đi qua địa bàn. Theo kế hoạch trong năm 2026, tỉnh sẽ sửa chữa, nâng cấp toàn bộ đoạn tuyến này với tổng kinh phí hơn 660 tỷ đồng, chia làm hai đợt. Trong đó, đợt 1 đang được thi công với chiều dài 22km, kinh phí khoảng 360 tỷ đồng.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Sửa chữa quốc lộ 51 Đồng Nai ùn tắc giao thông thi công ngày đêm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
VOV.VN - TP.HCM đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Thành phố yêu cầu hoàn tất các nhiệm vụ trong tháng 5/2026 nhằm bù tiến độ chậm và sớm triển khai thi công.

Cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, bến phà tăng chuyến đón cao điểm lễ 30/4
VOV.VN - Chiều 27/4, giao thông ra vào trung tâm TP.HCM khá thông thoáng ở cả cửa ngõ phía Nam và phía Đông. Trong khi đó, hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh đã chủ động tăng phương tiện, nhân lực, sẵn sàng phục vụ cao điểm lễ 30/4 - 1/5 với lưu lượng hành khách dự báo tăng mạnh.

TP.HCM "tuýt còi" doanh nghiệp thể thao biển chưa đủ điều kiện hoạt động
VOV.VN - Ngày 27/4, kiểm tra tại khu vực Bãi Sau, phường Tam Thắng, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Biển Vũng Tàu chưa có giấy phép kinh doanh, thiếu chứng nhận an toàn cho 7 mô tô nước và 1 ca nô. Doanh nghiệp bị yêu cầu tuyệt đối không hoạt động đến khi đủ điều kiện.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục