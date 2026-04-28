Rút ngắn tiến độ sửa Quốc lộ 51, huy động 200 máy móc làm đêm

Theo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Đồng Nai), dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 51 bắt đầu triển khai từ tháng 3/2026. Sau quá trình làm việc, đơn vị đã thống nhất với nhà thầu rút ngắn thời gian thi công đoạn qua địa bàn tỉnh từ 120 ngày xuống còn 100 ngày.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực cùng gần 200 máy móc, thiết bị để thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, các đơn vị thi công cam kết không làm dàn trải. Phương án đưa ra là thi công dứt điểm từng đoạn, thu hẹp phạm vi rào chắn và bố trí đầy đủ hệ thống biển cảnh báo, đèn tín hiệu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng liên tục túc trực để điều tiết tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đang tích cực phối hợp với TP.HCM tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế để giảm áp lực cho Quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với TP.HCM, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa đến các khu công nghiệp, cụm cảng biển và khu đô thị du lịch biển. Tuyến đường này hiện có lưu lượng phương tiện dày đặc, đạt khoảng 70.000 lượt xe mỗi ngày đêm, vượt thiết kế tới 3 lần.

Được biết, từ giữa tháng 5/2025, Đồng Nai tiếp nhận bàn giao quản lý 37km Quốc lộ 51 đi qua địa bàn. Theo kế hoạch trong năm 2026, tỉnh sẽ sửa chữa, nâng cấp toàn bộ đoạn tuyến này với tổng kinh phí hơn 660 tỷ đồng, chia làm hai đợt. Trong đó, đợt 1 đang được thi công với chiều dài 22km, kinh phí khoảng 360 tỷ đồng.