Sạt lở 2.000m³ đất đá vùi lấp trạm BOT lên cầu Móng Sến

Tại hiện trường, khoảng 2.000m³ bùn đất từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng trạm thu phí. Thời điểm xảy ra sạt lở có 3 ô tô và 1 xe máy lưu thông qua khu vực nhưng may mắn không có người bị thương hay phương tiện bị vùi lấp.

Ngay sau sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông tạm thời theo tuyến Quốc lộ 4D cũ.

Khối lượng bùn đất sạt trượt ước khoảng 2.000 m3

Theo ông Trần Cao Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa, nguyên nhân vụ sạt lở là do khối bùn đất còn lại từ điểm sạt lở trước đó tiếp tục tràn xuống sau nhiều ngày mưa lớn. Khối lượng đất đá không quá lớn nên đơn vị dự kiến sẽ khắc phục, thông tuyến sau khoảng 2-3 ngày.

Hiện đơn vị quản lý đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương hót dọn bùn đất để sớm khôi phục giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các tài xế khi lưu thông trên Quốc lộ 4D và đường tỉnh 155 cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hướng dẫn phân luồng và không dừng, đỗ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Clip sự việc