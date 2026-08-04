English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở 2.000m³ đất đá vùi lấp trạm BOT lên cầu Móng Sến

Thứ Ba, 15:41, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 9h20 ngày 4/8, một vụ sạt lở taluy dương lớn xảy ra tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, đoạn dẫn lên cầu Móng Sến, kết nối với Quốc lộ 4D, thuộc xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa (Lào Cai), khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn.

Tại hiện trường, khoảng 2.000m³ bùn đất từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng trạm thu phí. Thời điểm xảy ra sạt lở có 3 ô tô và 1 xe máy lưu thông qua khu vực nhưng may mắn không có người bị thương hay phương tiện bị vùi lấp.

Ngay sau sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông tạm thời theo tuyến Quốc lộ 4D cũ.

sat lo 2.000m dat da vui lap tram bot len cau mong sen hinh anh 1
Khối lượng bùn đất sạt trượt ước khoảng 2.000 m3

Theo ông Trần Cao Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa, nguyên nhân vụ sạt lở là do khối bùn đất còn lại từ điểm sạt lở trước đó tiếp tục tràn xuống sau nhiều ngày mưa lớn. Khối lượng đất đá không quá lớn nên đơn vị dự kiến sẽ khắc phục, thông tuyến sau khoảng 2-3 ngày.

Hiện đơn vị quản lý đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương hót dọn bùn đất để sớm khôi phục giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các tài xế khi lưu thông trên Quốc lộ 4D và đường tỉnh 155 cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hướng dẫn phân luồng và không dừng, đỗ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Clip sự việc 
An Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lũ và sạt lở tàn phá miền Nam Ấn Độ, khiến 18 người thiệt mạng
Mưa lũ và sạt lở tàn phá miền Nam Ấn Độ, khiến 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ trong những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Mưa lũ và sạt lở tàn phá miền Nam Ấn Độ, khiến 18 người thiệt mạng

Mưa lũ và sạt lở tàn phá miền Nam Ấn Độ, khiến 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ trong những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Mưa lớn kéo dài tại Lào Cai gây ngập úng và sạt lở
Mưa lớn kéo dài tại Lào Cai gây ngập úng và sạt lở

VOV.VN - Sáng nay (3/8), trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã, phường phía Bắc của tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Mưa lớn kéo dài tại Lào Cai gây ngập úng và sạt lở

Mưa lớn kéo dài tại Lào Cai gây ngập úng và sạt lở

VOV.VN - Sáng nay (3/8), trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã, phường phía Bắc của tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn
Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

VOV.VN - Từ sáng 1/8, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kéo dài. Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số vị trí trên các tuyến giao thông.

Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

VOV.VN - Từ sáng 1/8, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kéo dài. Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số vị trí trên các tuyến giao thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục