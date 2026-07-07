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Sạt lở bờ sông uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 15:24, 07/07/2026
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VOV.VN - Sạt lở ven sông Lạch Trổ tại xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đang diễn biến nghiêm trọng sau các đợt lũ lớn, đe dọa trực tiếp hơn 100 hộ dân và làm nhiều diện tích đất sản xuất bị cuốn trôi. Người dân mong sớm được đầu tư kè chống sạt lở trước mùa mưa bão.

Sông Lạch Trổ có chiều dài khoảng 2 km, chạy qua hai thôn Hạ Tứ và Hoa Đình (xã Đức Quang) với gần 500 hộ dân sinh sống. Hiện nay, có hơn 100 hộ dân đang phải đối mặt trực tiếp với hiểm họa sạt lở. Do ảnh hưởng của các đợt lũ lớn liên tiếp trong năm 2025, tốc độ sạt lở diễn ra ngày càng đáng báo động. Dọc bờ sông, nhiều diện tích đất vườn bị cuốn trôi, tạo thành những vách đất dựng đứng cao từ 1,5 đến 2m.

Nhiều năm nay, các gia đình tại thôn Hạ Tứ luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Đứng nhìn phần đất của gia đình bị sụt lún, sạt lở sau mỗi mùa mưa bão, ông Nguyễn Xuân Lâm (trú tại thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lo lắng: "Hàng rào nhà tôi lở, nứt hết chuẩn bị sập rồi. Hàng năm mùa mưa lụt, bão gió, sợ nhất sập nhà, sập truồng trại trâu, bò, lợn, gà".

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Nhiều diện tích canh tác đã bị dòng nước cuốn trôi (ảnh BHT)

Không riêng gì thôn Hạ Tứ, hàng chục hộ dân tại thôn Hoa Đình liền kề cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi dòng nước dữ ngày càng áp sát khu dân cư. Đánh giá về mức độ nguy hiểm đối với các hộ dân trong thôn, ông Đặng Thanh Bình, Trưởng thôn Hoa Đình, xã Đức Quang cho biết: "Trên địa bàn thôn Hoa Đình có gần 30 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng sạt lở ven sông La. Hộ bị sạt lở gần nhất là đã sát đến bờ tường của hiên nhà và đe dọa đến đời sống của hộ gia đình. Năm 2025 có 2 cơn bão cộng với lũ lụt lớn thì tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn".

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều ngôi nhà hiện có phần chân tường nằm ngay sát mép nước, nguy cơ này không chỉ đe dọa sinh kế hiện tại mà còn tiềm ẩn mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Trước thực trạng bờ sông bị bào mòn nghiêm trọng qua từng năm, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm giải pháp triệt để.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Quang xót xa nói: "Xã Đức Quang là vùng hạ du sông La, tình trạng khi sạt lở thì mỗi năm càng ăn sâu vào đất liền, ảnh hưởng rất lớn đến hộ dân. Việc sạt lở như thế này, nếu không được hỗ trợ để xây dựng, để bảo vệ thì chỉ một thời gian nữa, vùng đất này sẽ bị bào mòn và trôi xuống dòng sông. Chúng tôi đề xuất các Bộ, ngành cấp trên trong thời gian tới mong có sự quan tâm để xây dựng hệ thống kè chắn sóng, chắn lở để bảo vệ vùng đất cũng như vùng sinh sống của bà con nhân dân các thôn vùng ngoài đê xã Đức Quang".

Để ổn định đời sống, bảo vệ tài sản và giúp bà con yên tâm sinh sống, sản xuất, người dân xã Đức Quang đang rất mong mỏi các cấp chính quyền sớm quan tâm, phê duyệt nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống kè chống sạt lở kiên cố trước khi mùa mưa bão mới lại bắt đầu.

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Mưa lớn gây sạt lở, nhiều tuyến đường ở Điện Biên, Lai Châu bị chia cắt

VOV.VN - Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu của bão số 1 đã gây sạt lở, ngập úng trên diện rộng tại Điện Biên và Lai Châu, khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ở mức cao.

Sỹ Đức/VOV1
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