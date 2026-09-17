Sạt lở đất đá tại Tam Đảo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho du khách

Ngày 17/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nhiều khu vực đèo dốc và các tuyến đường trục chính thuộc khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xuất hiện các điểm sạt trượt đất đá.

Sạt lở nhiều nơi, du khách được khuyến cáo dừng đến Tam Đảo.

Theo Công an xã Tam Đảo, đất đá từ các vị trí sạt trượt tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân, du khách khi di chuyển qua khu vực.

Trước tình hình trên, địa phương khuyến cáo các cá nhân, đoàn du lịch tạm thời hạn chế hoặc dời lịch trình đến Tam Đảo trong thời điểm thời tiết tiếp tục có mưa lớn. Du khách khi lưu thông qua các khu vực có nguy cơ sạt lở được đề nghị chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn phương án di chuyển phù hợp và bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 15/9, tại khu vực đường Kim Đồng, thuộc thôn Tam Đảo, xảy ra một vụ sạt lở với khoảng 50m3 đất đá, gây thiệt hại ước tính khoảng 80 triệu đồng. Vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường có nhiều phương tiện và người dân thường xuyên qua lại. Việc mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ tiếp tục xuất hiện sạt trượt tại các khu vực đèo dốc được địa phương lưu ý.

Một điểm sạt lở tại Tam Đảo.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, việc tạm thời hạn chế các hoạt động di chuyển, tham quan tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn được xem là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Không chỉ Tam Đảo, nhiều điểm du lịch tại các tỉnh, thành phố miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng của mưa lớn trong tuần này.

Các địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đá; ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân, Công an các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó, kịp thời hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tại xóm Mường Khung, xã Mường Bi, qua kiểm tra thực tế, lực lượng Công an xã nhận thấy khu vực nhà ở của 01 gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. Theo đó, Công an xã đã nhanh chóng vận động, hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản cần thiết đến nơi an toàn.

Công an các địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an xã Hợp Kim đã huy động 20 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng, chống thiên tai. Đồng thời phối hợp vận động người dân và hỗ trợ di dời tài sản cho 05 hộ dân tại các thôn Lập Chiệng, Mõ và Kim Sơn...

Tại xã An Bình, ngay khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Công an xã đã khẩn trương tiến hành rà soát và phát hiện nhà 03 hộ dân tiếp giáp đồi có nguy cơ sạt lở, đồng thời xác định 13 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở. Trước tình hình trên, Công an xã đã kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di chuyển tài sản của 13 hộ dân đến nơi an toàn;

Đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Công an xã đã tổ chức cấp phát 43 áo phao cho người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt; góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn khi mực nước tiếp tục dâng cao...

Công an các địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Sáng 17/9, trên địa bàn xã Sơn Lương xuất hiện mưa lớn kéo dài, làm ngập úng tuyến đường liên thôn tại thôn Tam Xuân, xã Sơn Lương gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông qua lại. Trước tình hình trên, Công an xã Sơn Lương đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở kịp thời căng dây, đặt biển cảnh báo; đồng thời tổ chức kiểm soát, hướng dẫn người dân, phương tiện chuyển hướng di chuyển sang các tuyến đường khác nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ, Công an các xã tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiếp tục duy trì lực lượng thường trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để kịp thời tham mưu, phối hợp triển khai phương án ứng phó; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.