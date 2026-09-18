An Giang "gia cố" hành lang an toàn trước tình trạng sạt lở bờ sông, đê biển

Mối dọa thường trực từ những vết lún, nứt dòng sông, bờ biển

Từ đầu năm 2026 đến nay, An Giang đã ghi nhận 35 vụ sạt lở, sụp lún bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng 1.700 m. Hậu quả khiến 45 căn nhà phải di dời cấp thiết, trong đó có 8 căn bị sụp hoàn toàn và 5 căn bị sụp một phần xuống sông.

Theo kết quả quan trắc mới nhất, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sông, kênh, rạch nằm trong diện cảnh báo sạt lở với tổng chiều dài trên 181.000 m. Đáng chú ý là 4 đoạn ở mức độ đặc biệt nguy hiểmgồm đoạn qua sông Hậu; sông Vàm Nao (Kiến An - Mỹ Hội Đông, dài 6.000 m); kênh Xáng Tân An (dài 4.900 m); sông Tiền đoạn Long Điền A (dài 3.800 m) và đoạn Phú An (dài 3.100 m).

Tình trạng sạt lở đê biển ở tỉnh An Giang cũng đang trong tình trạng báo động

3 đoạn nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên sông Hậu là Đoạn Châu Phong (dài 6.900 m); đoạn Phú Hiệp - Hòa Lạc - Phú Bình (dài 13.200 m) và đoạn Bình Đức - Bình Khánh - Mỹ Bình (dài 5.000 m); 49 đoạn còn lại đều ở mức độ nguy hiểm.

Không chỉ ở các dòng sông nội địa, tình trạng sạt lở đê biển cũng đang trong tình trạng báo động. Tại xã Vân Khánh, trên tổng số 9 km bờ biển thì có tới hơn 1.500 m đê biển bị sạt lở rất nguy hiểm, nhiều vị trí khoét sâu gần đứt ngang đê. Nghiêm trọng nhất là khu vực Vàm Kim Quy, đoạn đê quốc phòng dài 500 m đã bị đứt gãy hoàn toàn, khiến nước biển tự do tràn vào nội đồng, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và đời sống dân sinh.

Sạt lở tại đê biển Kim Quy

Ông Huỳnh Văn Sơn, 65 tuổi, cư dân ấp Kim Quy B lo lắng: “Năm nay là năm thứ 5 sạt lở. Người dân ven biển rất khổ, nhất là từ tháng 7, tháng 8 trở đi, khi nước biển dâng, chưa kể bão tố gây thêm thiệt hại. Các vuông nuôi thủy sản bị tràn bờ, cua, tôm thất thoát nhiều. Người dân đã nhiều năm kiến nghị cấp trên sửa lại tuyến đê này, nghe nói sắp được triển khai”.

Chủ động di dời dân, siết chặt quản lý hành lang sông rạch

Trước áp lực thiên tai, mới đây, tại buổi họp giao ban báo chí, ông Lương Huy Khanh, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang), cho biết, đơn vị đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng.

Tỉnh hiện tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như siết chặt quản lý xây dựng công trình ven sông; chủ động rà soát, bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao.

Cán bộ đi khảo sát việc gia cố sạt lở

Tuyên truyền thông tin cảnh báo từ 56 điểm quan trắc đến từng người dân; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. đồng thời thực hiện phương châm "4 tại chỗ", tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành tại 12 địa phương, hỗ trợ các tuyến đầu ứng phó và khắc phục sự cố kịp thời.

Ông Lương Huy Khanh, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang cho biết thêm: “Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với sở Tài chính và ngành liên quan đã tổ chức gần 20 đợt kiểm tra tình hình sản xuất, công tác ứng phó với thiên tai, sạt lở, hạn mặn, lũ,… trên địa bàn các xã, phường, đặc khu. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức sản xuất, phòng, chống thiên tai”.

Cần nguồn lực lớn cho giải pháp công trình lâu dài

Bên cạnh giải pháp phi công trình, về lâu dài, An Giang xác định việc xây dựng kè kiên cố là yếu tố quyết định để bảo vệ hạ tầng và các khu dân cư tập trung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện báo cáo tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Dự kiến, nguồn vốn khoảng 7.000 tỉ đồng sẽ được ưu tiên đầu tư cho 18 dự án kè chống sạt lở bờ sông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Một đoạn kè chống sạt lở đã được xây dựng

Để giữ đất, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân ven sông, ven biển, ngành nông nghiệp An Giang vẫn còn gặp nhiều sự khó khăn nhưng với sự chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn từ Trung ương sẽ là chìa khóa quan trọng giúp An Giang sớm ổn định đường bờ, giúp người dân yên tâm an cư lạc nghiệp trước biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.