Sạt lở nghiêm trọng tại xã Cù Lao Dung, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp

Sạt lở khiến tuyến bờ sông Hậu chiều dài khoảng 2.000m, vị trí tiếp giáp cửa biển Trần Đề thuộc ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung hiện gần như mất hết rừng phòng hộ ngoài đê, hiện trạng sóng đánh trực tiếp vào thân đê gây găng nứt thân đê. Vào những đợt triều cường kết hợp ảnh hưởng mưa bão, sóng mạnh, nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Ngành chức năng khảo sát khu vực sạt lở ở xã Cù Lao Dung

Thời điểm năm 2005, khi xây dựng tuyến đê cửa sông tả, hữu Cù Lao Dung qua địa bàn ấp Nguyễn Tăng, bề dày rừng phòng hộ (dừa nước, bần) phía ngoài đê còn khoảng 30-40m và có 16 hộ sinh sống bằng nghề đóng đáy, nhà ở phía ngoài đê. Nhưng do ảnh hưởng sạt lở xâm thực, hiện nay rừng phòng hộ không còn. Năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực nêu trên và dời các hộ dân sinh sống ngoài đê vào bên trong để đảm bảo an toàn.

Sạt lở làm mất hết rừng phòng hộ ngoài đê tại xã Cù Lao Dung

Theo UBND thành phố Cần Thơ, do vị trí sạt lở xung yếu (tiếp giáp với cửa biển Trần Đề) và với tốc độ sạt lở như hiện nay, rừng phòng hộ ngoài đê không còn, triều cường, sóng đang đánh trực tiếp vào thân đê, làm sạt lở mái đê, găng nứt thân đê (dấu hiệu vỡ tuyến đê bao). Nếu không có giải pháp gia cố kịp thời, nguy cơ vỡ đê sẽ gây ngập sâu hầu như toàn bộ khu vực ấp Nguyễn Tăng, trong đó có cả khu dân cư tập trung Xóm Đáy, khu tái định cư sạt lở năm 2022, khu nuôi tôm siêu thâm canh Xóm Đáy, làm ảnh hưởng tài sản, tính mạng của người dân và hạ tầng công cộng bên trong đê. Do đó, việc ưu tiên thực hiện đầu tư dự án khẩn cấp sạt lở nguy hiểm bờ sông Hậu, ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung là rất cần thiết và cấp bách.

Ngành chức năng cắm biển báo sạt lở

UBND thành phố Cần Thơ giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND xã Cù Lao Dung thực hiện ngay các giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở đê bao tả, hữu Cù Lao Dung để đảm bảo giao thông đi lại được thông suốt, không để nước mặn, triều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ đợi xử lý sạt lở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, có giải pháp xử lý sạt lở.

Giao UBND xã Cù Lao Dung cắm biển báo sạt lở, đồng thời thông báo khẩn cấp trên các phương tiện truyền thông công cộng để người dân trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lở có giải pháp chuẩn bị kê cao đồ đạc, vật dụng, tôn cao bờ bao để giảm thiểu thiệt hại trong thời gian sạt lở chưa được khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, cũng như chuẩn bị các phương án sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu xảy ra.