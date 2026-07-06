Một hộ dân ở Ngọc Chiến (Sơn La) thiệt hại gần 20 tấn cá tầm do mưa lũ

Đoàn thanh niên xã Ngọc Chiến hỗ trợ người dân di chuyển cá tới khu vực an toàn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng dân quân, thanh niên hỗ trợ các hộ nuôi trồng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; di chuyển cá đến khu vực an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại của mưa lũ.

Cá tầm là một trong những sản phẩm nuôi trồng có giá trị kinh tế cao của người dân xã Ngọc Chiến. Theo giá thị trường tại địa phương, cá tầm có giá bán khoảng 180.000 đồng/kg.

Các lực lượng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai,

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão số 1, từ chiều tối 6/7 đến chiều tối 7/7, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20- 40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Địa phương đã và đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; cảnh báo người dân không đi qua khu vực suối khi nước dâng; tập trung rà soát, tuyên truyền và di dời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn...