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Sửa chữa Quốc lộ 1A kéo dài, người dân bất an, lo sợ tai nạn

Thứ Ba, 14:20, 13/10/2026
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VOV.VN - Tai nạn đang rình rập trên đoạn Quốc lộ 1A qua địa phận xã Thọ Phong (huyện Sơn Tịnh cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Đoạn đường này bị hư hỏng, đơn vị thi công đào xới để sửa chữa nhưng suốt một tháng qua vẫn chưa hoàn thành.

 

Một tháng qua, người dân lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều trở ngại. Hàng trăm mét mặt đường được đào lên sửa chữa nhưng kéo dài nhiều ngày chưa hoàn thành, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, nhất là vào cuối giờ chiều, khi công nhân từ các khu công nghiệp tan ca, người dân và học sinh trở về nhà, thường xảy ra ùn ứ.

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Một làn đường được sửa chữa dở dang trở thành vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Đức (55 tuổi), ở xóm 2, thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong bức xúc khi đoạn đường trước nhà chỉ vài trăm mét bị đào lên cả tháng nay, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. 

“Đường này chật chội lắm. Buổi chiều công nhân đi đông, trong khi đường nhỏ nên xe cộ ùn ứ. Từ ngày đào đường để sửa chữa đến nay đã hơn một tháng mà vẫn chưa làm xong”, ông Nguyễn Văn Đức phản ánh. 

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Trên công trường không có thấy công nhân thi công.

Theo phản ánh của người dân, từ 16h30 phút đến 18h30 phút hằng ngày, người và phương tiện qua lại khu vực này chịu cảnh ùn ứ, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế làm cho người đi đường khó phát hiện những vị trí nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sơn (54 tuổi), ở xóm 2, thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong phàn nàn trước việc thi công chậm chạp, kéo dài.

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Mặt đường được đào lên đã lâu nhưng không hoàn thành sửa chữa.

Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm: “Đường làm lâu quá, gây trở ngại giao thông. Mấy hôm vừa rồi, mưa cũng không làm, nắng cũng không làm. Chiều công nhân tan ca, xe cộ đông đúc nên đi lại rất chật chội. Người dân mong các cấp, các ngành sớm giải quyết để bà con đi lại thuận lợi”.

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Việc chậm hoàn thành sửa chữa mặt đường qua xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi

Gói thầu sửa chữa hư hỏng mặt đường Quốc lộ 1A, các đoạn Km1044+800 - Km1045+780, Km1062 - Km1063+500; sửa chữa cầu Tam Thương và tăng cường hệ thống an toàn giao thông qua địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải - Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng công trình Gia Lộc thi công. Gói thầu triển khai từ ngày 24/6/2026, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/10/2026 nhưng đến nay, công trường vẫn ngổn ngang, tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

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Ban đêm rất dễ xảy ra tai nạn trên đoạn đường này

Ông Nguyễn Hữu Công, Chỉ huy Trưởng liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải - Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng công trình Gia Lộc cho biết, đoạn Quốc lộ 1A đang sửa chữa dài gần một km, sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ hằng năm. Nhà thầu đã hoàn thành sửa chữa một làn đường và chuyển sang thi công làn đường còn lại. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục, mặt đường ẩm ướt đã ảnh hưởng tiến độ thi công. Đại diện nhà thầu cho biết, vật liệu sử dụng trong quá trình sửa chữa có thành phần xi măng, cần khoảng 7 ngày để lấy mẫu và kiểm tra chất lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tiến độ công trình. 

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Người dân gặp nhiều trở ngại khi qua lại đoạn đường này.

Những lý do nhà thầu đưa ra cần được cơ quan quản lý kiểm tra, đối chiếu với tiến độ hợp đồng và nhật ký thi công, làm rõ số ngày thực tế bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như phương án tổ chức thi công trong những khoảng thời gian thuận lợi. Đặc biệt, cơ quan quản lý cần làm rõ trách nhiệm của nhà thầu khi tiến độ thi công kéo dài, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Quản lý dự án cho biết, quá trình thi công do trời mưa nhiều và nhà thầu gặp khó khăn về tài chính đã làm chậm tiến độ. “Trong quá trình thi công, nhà thầu có vướng mắc, khó khăn về tài chính. Thời tiết cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Bên cạnh đó, những yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới dự án. Chủ đầu tư đôn đốc rất nhiều, ngoài các văn bản thì chúng tôi gọi điện thoại nhắc nhở rất nhiều, cũng phải phối hợp giải quyết. Chúng tôi yêu cầu tranh thủ trởi nắng đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Lê Mạnh Cường nói. 

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Lòng đường bị thu hẹp.

Quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch, có lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Việc thi công sửa chữa kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, người dân bất an, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng hỗ trợ. Trong khi đó, đơn vị thi công vẫn chưa đưa ra thời hạn hoàn thành cụ thể, khiến người dân càng thêm lo lắng.

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Xe máy đi qua khu vực đường đang được sửa chữa.

Chính quyền và người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan; kịp thời xử lý những vướng mắc, khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa đoạn Quốc lộ 1A qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa bão đang đến, việc trả lại mặt đường thông thoáng, bảo đảm an toàn trong lưu thông là nhiệm vụ cấp bách, không thể chậm trễ, kéo dài.

Clip Sửa chữa Quốc lộ 1A kéo dài, lo mất an toàn giao thông
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Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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