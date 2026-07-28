Sau thảm kịch xe khách ở Đồng Nai, siết chặt trách nhiệm doanh nghiệp vận tải

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cháy xe khách xảy ra tại thành phố Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Xây dựng địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của bộ phận quản lý an toàn tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời xem xét trách nhiệm của bộ phận này khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu xem xét trách nhiệm bộ phận quản lý an toàn khi xảy ra tai nạn xe khách.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Đồng Nai.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, triển khai các giải pháp nâng cao an toàn trong hoạt động vận tải. Trong đó, trọng tâm là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận quản lý an toàn theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ về hoạt động vận tải đường bộ.

Các đơn vị vận tải phải tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, chủ động bố trí, bổ sung lái xe khi cần thiết, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông, ngoài việc xem xét trách nhiệm của lái xe, các cơ quan chức năng cũng cần đánh giá trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn tại doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phòng ngừa rủi ro.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các giải pháp chấn chỉnh, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải; thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt tập trung kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của bộ phận quản lý an toàn tại các doanh nghiệp vận tải.

Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc triển khai Công điện; đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Cục Đường bộ Việt Nam để được hướng dẫn, xử lý.

Sau vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, tăng kiểm tra bộ phận quản lý an toàn doanh nghiệp vận tải.

Trước đó, thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Đồng Nai khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Bộ Xây dựng yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm; tăng cường phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 21/7, xe khách biển kiểm soát 50E-447.02, loại 24 giường nằm, do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, trú tại Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Km1839 Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách. Do ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, nhiều người không kịp thoát ra ngoài, khiến 7 người tử vong.

Ngay sau vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải nếu phát hiện vi phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Công điện số 48/CĐ-TTg, trong đó tập trung siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.