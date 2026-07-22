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Sau vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm soát xe khách

Thứ Tư, 15:11, 22/07/2026
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VOV.VN - Sau vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai làm 7 người tử vong, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý hoạt động vận tải, rà soát phương tiện liên quan và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn tương tự sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong.

sau vu chay xe khach o Dong nai, bo xay dung yeu cau tang cuong kiem soat xe khach hinh anh 1
Bộ Xây dựng siết quản lý xe khách sau vụ tai nạn làm 7 người tử vong ở Đồng Nai.

Động thái này được thực hiện theo Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km1839 Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 11098/BXD-VT&ATGT ngày 17/7/2026 của Bộ Xây dựng về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan phải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm.

Các đơn vị được yêu cầu kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

sau vu chay xe khach o Dong nai, bo xay dung yeu cau tang cuong kiem soat xe khach hinh anh 2
Hiện trường vụ cháy xe ô tô khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai.

Đồng thời, đơn vị này phải phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập (nếu có) trong công tác quản lý, kiểm định phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm loại 24 chỗ, biển kiểm soát 50E-447.02, chở 37 người lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng hơn 2h ngày 21/7, khi xe lưu thông đến Km1839, thuộc xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, tài xế được xác định do buồn ngủ nên đánh lái sang phải. Chiếc xe sau đó va chạm với hộ lan bên đường và bốc cháy.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Phi Long/VOV.VN
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