Sau vụ ngạt khí hầm biogas làm 5 người chết, siết khoảng trống an toàn lao động

Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tuân thủ nghiêm quy trình an toàn. Sau thảm kịch này, yêu cầu siết chặt công tác an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vụ ngạt khí H₂S tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa khiến 13 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi làm việc trong hầm biogas và các không gian kín. Trong ảnh là hầm biogas nơi xảy ra sự việc tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa (Ảnh: Công Lý).

Tại trang trại chăn nuôi lợn của anh Đỗ Quang Chí ở xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, gần 4.000 con lợn được nuôi trên diện tích hơn 2,5 ha. Toàn bộ chất thải được xử lý qua hệ thống hầm biogas có sức chứa lớn.

Tuy nhiên, theo anh Chí, điều được trang trại đặt lên hàng đầu không phải là công suất của hầm biogas mà là bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

"Chúng tôi thường xuyên theo dõi, quan sát những biến động bất thường đối với khu vực hầm biogas, khi có hiện tượng xì gas, mùi gas, khí nitơ, amoniac để báo người quản lý để có giải pháp", anh Chí nói.

Công nhân trong trang trại khi phát hiện có mùi lạ báo ngay cho người quản lý để tìm cách xử lý, cấm không được dùng bật lửa gần hầm biogas, khi đi làm phải có đội ngũ tập thể theo dõi, giám sát trong quá trình sửa chữa, hút vét hầm biogas.

Sau vụ ngạt khí H₂S khiến 13 người thương vong ở Thanh Hóa, câu chuyện an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi càng được nhìn nhận rõ hơn. Điều đáng tiếc là trong nhiều vụ việc, người tử vong không chỉ là nạn nhân đầu tiên xuống hầm biogas, mà còn có cả những người lao vào ứng cứu theo phản xạ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đây là sai lầm rất phổ biến khi người cứu hộ không nhận biết được mức độ nguy hiểm của khí độc trong không gian kín.

"Khuyến cáo tốt nhất là phải có mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí mới đảm bảo an toàn được, khi phát hiện thấy một người vào mà bất tỉnh thì gần như chắc chắn là bị ngộ độc khí H₂S và chúng ta không được chui vào ngay nếu không có mặt nạ và bình oxi, phải mở cửa thông thoáng để xua đuổi khí độc bên trong, đẩy khí sạch vào nhanh mới cứu nạn được, nếu vào cứ nối tiếp nhau sẽ bị ngộ độc và tử vong nối tiếp nhau. Sai lầm này phổ biến, người dân vẫn chưa thật sự chú ý", ông Nguyên nói.

Kiểm tra toàn diện hoạt động của trang trại lợn (Ảnh: Công lý)

Theo luật An toàn vệ sinh lao động, hàng năm doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, trong huấn luyện phải nêu rõ những nguy cơ rủi ro trong khu vực sản xuất. Từ thực tế nhiều vụ tai nạn liên tiếp tại các trang trại chăn nuôi, theo các chuyên gia, bên cạnh đầu tư công nghệ xử lý chất thải, điều quan trọng hơn là phải xây dựng văn hóa an toàn lao động.

Việc huấn luyện định kỳ, nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra.

GS.TS Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật, An toàn Vệ sinh lao động Việt Nam phân tích: "Khuyến cáo các doanh nghiệp phải huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động định kỳ hàng năm theo đúng quy định pháp luật, trong các bài huấn luyện phải nêu rõ được những nguy cơ rủi ro có thể có trong doanh nghiệp, trong đó có việc rò rỉ khí, các doanh nghiệp phải chấp hành đúng luật tức là có đội phòng chống sự cố, dự phòng nguy cơ rủi ro, sự cố có thể xảy ra, có những dụng cụ và phương tiện sử dụng trong trường hợp có sự cố".

Những chiếc hầm biogas đã góp phần xử lý chất thải, giảm ô nhiễm và tạo nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Nhưng nếu thiếu kiến thức, quy trình và thiết bị bảo đảm an toàn, đó cũng có thể trở thành “bẫy tử thần”.

Sau thảm kịch ở Thanh Hóa, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại quy mô lớn cũng như việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khí phát sinh trong quá trình xử lý chất thải; yêu cầu khắc phục ngay tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn; phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, trang trại xây dựng quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng an toàn đối với công trình xử lý chất thải chăn nuôi.

Bài học đặt ra không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn phải xây dựng văn hóa an toàn lao động trong từng trang trại, từng khâu vận hành. Bởi chỉ khi mỗi người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, những tai nạn thương tâm mới có thể được ngăn chặn từ sớm.