Say xỉn "nổ" quen biết cán bộ Bộ Công an, chưa làm việc với... cán bộ cấp thấp

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 29/10, Tổ 21 (tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn trật tự - trật tự an toàn giao thông của Công an tỉnh Cà Mau) khi tuần tra đến đoạn đường thuộc ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh thì phát hiện P.V.H (32 tuổi, ở xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) điều khiển xe biển số BKS: 69N1-276... và B.T.X (34 tuổi, ngụ xã Khánh An) điều khiển xe BKS: 72E1-831... có biểu hiện say xỉn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra nhưng cả 2 không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn.

Người có biểu hiện say xỉn nhận mình cháu của cán bộ

Ngược lại, hai người có những lời lẽ khó nghe và thách lực lượng làm nhiệm vụ. Trong đó, H. "nổ" với cán bộ làm nhiệm vụ của Tổ 21 là: "Nói thiệt cấp bậc của mấy anh quá bình thường đối với tôi… cậu tôi thiếu tá , làm ở Bộ Công an, bây giờ tôi chưa làm việc với anh".

Sau đó, P.V.H và B.T.X. vẫn bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính vì vi phạm nồng độ cồn.

Được biết, P.V.H đang làm công nhân ở xã Khánh An.