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Sét đánh chết 50 con heo sắp xuất chuồng ở Nghệ An

Thứ Hai, 11:21, 05/10/2026
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VOV.VN - Đàn heo 50 con, tổng trọng lượng hơn 5,5 tấn, của một hộ dân ở xã Bích Hào, Nghệ An bị sét đánh chết trong mưa giông. Sự cố xảy ra khi đàn heo chỉ còn ít ngày nữa sẽ xuất chuồng, thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 4/10, mưa giông kèm sấm sét xảy ra tại thôn Tùng Phúc, xã Bích Hào, Nghệ An. Sét đánh trúng khu vực chuồng trại của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi), khiến toàn bộ 50 con heo thịt đang nuôi tại đây chết.

set danh chet 50 con heo sap xuat chuong o nghe an hinh anh 1
Sét đánh chết 50 con heo sắp xuất chuồng ở xã Bích Hào, Nghệ An

Theo ông Kinh, đàn heo được gia đình chăm sóc gần 4 tháng, mỗi con có trọng lượng hơn 1,1 tạ và đang gần đến ngày xuất bán. Với giá heo hơi khoảng 57.000 đồng/kg, tổng thiệt hại của gia đình ước tính khoảng 300 triệu đồng.

“Đàn heo gần đến ngày xuất chuồng rồi, gia đình mừng vì sắp thu hồi được vốn. Ai ngờ xảy ra chuyện như vậy”, ông Kinh buồn bã nói.

Gia đình ông Kinh nuôi heo gần 9 năm, song đây là lần thiệt hại lớn nhất do thiên tai. Theo đại diện Hội Nông dân xã Bích Hào, sau khi nhận được thông tin, Hội đã vận động người dân trên địa bàn có nhu cầu mua hỗ trợ số heo bị sét đánh chết, nhằm giúp gia đình ông Kinh giảm bớt thiệt hại.

Bá Thăng/VOV.VN
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