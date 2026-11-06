Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM cần lưu ý 13 tuyến xe buýt đổi lộ trình

11 tuyến xe buýt ở Khu đô thị Đại học Quốc gia đổi lộ trình đến hết năm

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 6/11 đến hết ngày 31/12/2026, các tuyến xe buýt số 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 99, 166, 170 và 60-5 tạm thời thay đổi lộ trình qua Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ 10 giờ ngày 6/11, đơn vị thi công rào chắn toàn bộ đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) và một phần đường Liên khu 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm), đoạn từ ngã ba đường Liên khu 2 (Nguyễn Hiền) đến nút giao với đường 621 (Đại lộ Đại học hiện hữu).

Nhiều tuyến xe buýt tại khu vực Đại học Quốc gia thay đổi lộ trình (ảnh: Hà An)

Các tuyến 8, 10 và 19 khi vào Bến xe buýt Khu A đi qua đường 621, Tân Lập, Nguyễn Hiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thánh Gióng, Tạ Quang Bửu, Quảng trường Sáng tạo và Nhà văn hóa Sinh viên trước khi trở lại lộ trình hiện hữu. Chiều rời bến, xe đi theo đường Nguyễn Hiền, Tân Lập, đường 621 và đường song hành Xa lộ Hà Nội. Các chuyến tăng cường tuyến số 8 xuất phát từ Bến xe buýt Khu B về Bến xe buýt Quận 8 cũng đi theo hướng này.

Tuyến 33 và tuyến 170 vào Bến xe buýt Khu A qua đường 621, Tân Lập và Nguyễn Hiền. Hai tuyến 50 và 52 vào bến qua các đường Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Hiền. Tuyến 53 và 99 đi vòng qua đường Tân Lập, Nguyễn Hiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thánh Gióng, Tạ Quang Bửu và Quảng trường Sáng tạo để đến đường Lê Quý Đôn.

Tuyến 166 điều chỉnh hành trình vòng từ ga Đại học Quốc gia qua đường Đỗ Mười, Võ Trường Toản, Alexandre de Rhodes, Isaac Newton, Quảng trường Sáng tạo, Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hiền, Tân Lập, đường 621 và đường song hành Xa lộ Hà Nội để trở lại ga. Tuyến 60-5 kết nối Đại học Quốc gia với Bến xe Biên Hòa qua Quảng trường Sáng tạo và các đường Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thống Nhất ở cả hai chiều.

Hai tuyến xe buýt đổi đường để tránh công trường metro

Từ ngày 7/11 đến khi có thông báo mới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tạm điều chỉnh lộ trình hai tuyến xe buýt số 23 và 64. Rào chắn thi công ga Nguyễn Hồng Đào (ST08) thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương làm gián đoạn lối ra vào đường Nguyễn Hồng Đào tại nút giao với đường Trường Chinh.

Tuyến số 23 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Cầu Lớn) đi vòng qua đường Bàu Cát và Trương Công Định ở cả hai chiều. Lượt từ Chợ Lớn đi Cầu Lớn qua các đường Âu Cơ – Nguyễn Hồng Đào – Bàu Cát – Trương Công Định – Trường Chinh. Lượt về đi qua Trường Chinh – Trương Công Định – Bàu Cát – Nguyễn Hồng Đào – Âu Cơ.

Một đoạn đường Trường Chinh rào chắc để thi công Metro số 2 (ảnh minh họa: Hà An)

Tuyến số 64 (Bến xe Miền Đông – Đầm Sen) giữ nguyên lộ trình chiều đi Đầm Sen. Chiều từ Đầm Sen về Bến xe Miền Đông, xe đi qua các đường Âu Cơ – Trương Công Định – Bàu Cát – Đồng Đen – Trường Chinh để tránh khu vực thi công ga Nguyễn Hồng Đào. Để tránh công trường ga Bảy Hiền (ST07), từ đường Trường Chinh, xe rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt, quay đầu tại vòng xoay Lạc Long Quân – Lý Thường Kiệt rồi đi tiếp đến đường Hoàng Văn Thụ.

Cũng từ ngày 7/11, đoạn đường Trường Chinh từ Trương Công Định đến Đồng Đen cấm xe tải và ô tô khách lưu thông theo hướng này, ngoại trừ xe buýt. Trung tâm đề nghị các đơn vị vận tải thông tin lộ trình tạm thời để hành khách chủ động đi lại, đồng thời khuyến cáo người điều khiển phương tiện giảm tốc độ và chấp hành biển báo khi qua khu vực thi công.