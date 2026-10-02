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Xe buýt miễn phí ở TP.HCM đã đón gần 30,7 triệu lượt khách

Thứ Sáu, 12:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Sau 3 tháng triển khai, 134 tuyến xe buýt miễn phí tại TP.HCM đã vận chuyển hơn 30,7 triệu lượt hành khách. Riêng ngày 1/10, khi chương trình bước vào giai đoạn 2, có gần 450.000 lượt khách sử dụng.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1/7 đến hết ngày 1/10/2026, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển gần 30,7 triệu lượt hành khách.

Ngày 1/10, chương trình bước vào giai đoạn 2, tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách. Trong ngày, các tuyến đã thực hiện hơn 17.200 chuyến, phục vụ gần 450.000 lượt khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

xe buyt mien phi o tp.hcm da don gan 30,7 trieu luot khach hinh anh 1
Từ 1/7 đến nay 134 tuyến xe buýt đã phục vụ hơn 30 triệu lượt (ảnh: Hà Khánh)

Trước đó, ngày 25/9 ghi nhận gần 476.000 lượt hành khách, mức cao nhất kể từ khi chương trình triển khai. Lượng khách ngày 1/10 cũng tăng khoảng 42% so với ngày 30/9/2025.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ và trực tiếp trên xe buýt. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình khai thác, chất lượng phương tiện, tác phong của lái xe, nhân viên phục vụ và việc thực hiện quy trình phục vụ hành khách.

xe buyt mien phi o tp.hcm da don gan 30,7 trieu luot khach hinh anh 2
Khách đi xe buýt tại Bến xe buýt Sài Gòn (ảnh: Hà Khánh)

Riêng ngày 1/10, Trung tâm bố trí 39 lượt nhân viên tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách xác thực lượt đi.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời theo dõi tình hình khai thác, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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