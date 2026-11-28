Tại Nghị định số 423/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết chính sách hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Chính sách này được thực hiện từ tháng 01/2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 423/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người.

Đối tượng áp dụng

1. Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của pháp luật về công tác dân tộc, bao gồm:

a) Trẻ em trong độ tuổi từ 03 tháng đến 06 tuổi, học tại cơ sở giáo dục mầm non;

b) Học sinh học tại cơ sở giáo dục phổ thông, trường dự bị đại học; học sinh, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục;

c) Học sinh, sinh viên học theo hình thức chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh học theo hình thức chính quy tại cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách cho đối tượng người học quy định tại khoản 1 nêu trên.

Chính sách hỗ trợ học tập

Theo Nghị định này, chính sách hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được quy định như sau:

1. Mức hưởng

a) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 759.000 đồng/người/tháng.

b) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.012.000 đồng/người/tháng.

c) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là học sinh bán trú, học viên bán trú theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

d) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông nội trú nếu là học sinh bán trú buổi trưa được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.012.000 đồng/người/tháng; nếu là học sinh nội trú được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

đ) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường trung cấp, trường cao đẳng được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 2.530.000 đồng/người/tháng.

e) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại cơ sở giáo dục đại học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 3.630.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hưởng

a) Người học có thời gian học theo kế hoạch giáo dục, đào tạo từ đủ 09 tháng trong một năm học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập 12 tháng; trường hợp dưới 09 tháng được hưởng theo số tháng thực học. Thời gian học được xác định theo kế hoạch giáo dục, đào tạo do cơ sở giáo dục phê duyệt, bao gồm cả chương trình đào tạo theo tín chỉ. Tháng thực học là tháng người học thực tế tham gia học tập theo kế hoạch giáo dục, đào tạo, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

b) Đối với năm học đầu tiên, năm học cuối cùng của khóa học, cấp học, thời gian hưởng chính sách được xác định theo số tháng học thực tế của người học trong năm học đó và áp dụng quy định tại điểm a khoản này. Thời gian trước khi nhập học hoặc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, đào tạo không được tính để xác định thời gian hưởng chính sách.

c) Tổng thời gian hưởng chính sách được xác định theo thời gian thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo của người học, không vượt quá thời gian đào tạo tối đa theo quy định của pháp luật và quy chế đào tạo tương ứng. Thời gian tạm dừng học được tiếp tục hưởng chính sách theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này được tính vào tổng thời gian hưởng chính sách.

d) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông ngoài được hưởng chính sách theo điểm a khoản 2 Điều này thì được hưởng thêm 01 tháng trong năm học lớp 1.

Chính sách hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người.

3. Nguyên tắc hưởng

a) Trừ các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản này, trường hợp người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người đồng thời thuộc đối tượng hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất theo quy định của pháp luật.

b) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục mầm non đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập tại Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và không hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

c) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

d) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

đ) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông nội trú đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

e) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này hoặc học bổng chính sách theo quy định tại Nghị định số 66/2026/NĐ-CP ngày 02/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

g) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền.

h) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên tại cơ sở giáo dục đại học đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

i) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng học bổng chính sách theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

k) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên sư phạm thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2025/NĐ-CP thì trong cùng một thời gian, người học được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP hoặc chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này theo nguyên tắc lựa chọn chính sách có mức cao nhất. Các chính sách ưu đãi khác không cùng tính chất tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

l) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định số 176/2026/NĐ-CP ngày 19/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân thì không hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này trong cùng thời gian. Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng thì được lựa chọn hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Các chính sách ưu đãi khác không cùng tính chất tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 176/2026/NĐ-CP.

m) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người đang hưởng học bổng theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thì không hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này.

4. Các trường hợp cụ thể trong quá trình hưởng chính sách

a) Người học phải tạm dừng học do ốm đau, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng khác và được người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định hoặc xác nhận thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ học tập trong thời gian tạm dừng học ghi trong quyết định hoặc văn bản xác nhận. Tổng thời gian hưởng trong năm học không vượt quá thời gian hưởng quy định tại khoản 2 nêu trên.

b) Người học tạm dừng học theo nguyện vọng cá nhân vì lý do không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì không được hưởng chính sách hỗ trợ học tập trong thời gian tạm dừng học.

c) Người học bị đình chỉ học tập hoặc tạm dừng học do vi phạm kỷ luật thì không được hưởng chính sách hỗ trợ học tập trong thời gian bị đình chỉ hoặc tạm dừng học theo quyết định của cơ sở giáo dục.

d) Người học tự ý nghỉ học, không thực hiện thủ tục tạm dừng học theo quy định của cơ sở giáo dục thì không được hưởng chính sách hỗ trợ học tập kể từ tháng cơ sở giáo dục xác định người học đã ngừng học.

đ) Khi người học tiếp tục học tập trở lại, chính sách hỗ trợ học tập được thực hiện kể từ tháng người học thực tế trở lại học theo quyết định hoặc xác nhận của cơ sở giáo dục. Thời gian tạm dừng học không được tính vào thời gian hưởng chính sách, trừ trường hợp quy định tại điểm a nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2027 và thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này được thực hiện từ tháng 01/2027.