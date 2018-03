Sinh viên thực tập đang mang thai nghi bị nữ phụ huynh đánh nhập viện

Chiều 22/3, chị Ph.Th.H (SN 1997), sinh viên thực tập tại trường mầm non Việt-Lào, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An, vẫn đang phải điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An.

Chị H. đang mang thai ở tuần thứ 13, nhập viện trong tình trạng bị chấn động, đau bụng. Hiện có khả năng bị sảy thai, bánh rau có dấu hiệu bị bóc.

Trường mầm non Việt-Lào nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, một phụ huynh có con theo học ở trường mầm non Việt-Lào phát hiện con mình bị một vết thâm ở chân. Sáng 22/3, sau khi đưa con lên trường, phụ huynh này đã đến hỏi các cô phụ trách lớp về sự việc trên.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết, đã nhận được báo cáo nhanh từ Trường mầm non Việt-Lào về việc một sinh viên thực tập tại trường mầm non này bị phụ huynh đánh phải nhập viện.

Theo báo cáo, người đánh nữ sinh viên thực tập phải nhập viện là phụ huynh. Hiện Công an TP Vinh đã mời người này lên để làm rõ sự việc.

Một lãnh đạo UBND phường Trung Đô xác nhận thông tin trên và cho biết, nữ phụ huynh trong sự việc là người ở phường. Hiện lãnh đạo phường đã chỉ đạo Công an phường đến làm rõ sự việc.

Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

