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Thanh Hóa tổ chức lấy mẫu ADN cho 92 hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 11:28, 02/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Triệu Sơn đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đối với 92 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn.

Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn có 486 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; trong đó có 92 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

thanh hoa to chuc lay mau adn cho 92 hai cot liet si hinh anh 1
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với xã Triệu Sơn đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đối với 92 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn

Trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 5/7/2026, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ 92 phần mộ.

thanh hoa to chuc lay mau adn cho 92 hai cot liet si hinh anh 2
Quá trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, vận chuyển và số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ được thực hiện theo quy trình

Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường, di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo. Đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót.

Sỹ Đức/VOV1
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