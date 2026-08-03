English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Áp lực giá vật liệu tăng cao, Sơn La siết chặt quản lý thị trường

Thứ Hai, 11:40, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vật liệu tăng mạnh từ đầu năm 2026 đang đe dọa tiến độ và tổng mức đầu tư hàng loạt công trình. Để khắc phục, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, mở rộng nguồn cung nhằm bình ổn giá vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là đợt tăng giá đột biến kể từ đầu tháng 3/2026. Trong đó, nhóm vật liệu khai thác (cát, đá) ghi nhận mức tăng giá từ 15 đến 32%; nhóm vật liệu công nghiệp (nhựa đường, gạch bê tông, gạch tuynel, thép xây dựng) tăng từ 8 đến 39%; xi măng là mặt hàng duy nhất giữ được sự ổn định với mức giá biến động khoảng 1%.

Theo đánh giá, nhiều nhóm vật liệu có giá cao hơn so với các địa phương lân cận, việc tăng giá đã gây nguy cơ vượt tổng mức đầu tư tại nhiều dự án. 

Ap luc gia vat lieu tang cao, son la siet chat quan ly thi truong hinh anh 1
Đảm bảo giá vật liệu xây dựng phục vụ triển khai các dự án quan trọng ở Sơn La.

Trước biến động của thị trường, Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Sơn La, đã khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp, trình sở xây dựng công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường vật liệu xây dựng, tạo cơ sở để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Sơn La cho biết, việc cập nhật luôn bám sát biến động thị trường, loại bỏ tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; phục vụ cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng lập, thẩm định các dự án đầu tư, và trình người có thẩm quyền phê duyệt dự án, điển hình là dự án các xây dựng trường nội trú liên cấp TH-THCS tại 13 xã biên giới. Đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bình ổn giá, đặc biệt đối với các vật liệu khan hiếm ví dụ như cát, đá sỏi, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ap luc gia vat lieu tang cao, son la siet chat quan ly thi truong hinh anh 2
Lãnh đạo Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng Sơn La cho biết, đơn vị luôn bám sát biến động thị trường, loại bỏ tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý...

Đơn vị đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn, gồm các vật liệu như cát tự nhiên, cát nghiền, đá các loại, bê tông thương phẩm, gạch xây... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng...

UBND tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo, làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn thị trường và hạ giá thành vật liệu xây dựng trên địa bàn như: Mở rộng nguồn cung cấp và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các mỏ trên địa bàn; các chủ đầu tư rà soát, ưu tiên sử dụng các loại vật liệu thay thế, vật liệu có sẵn, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế…

Ap luc gia vat lieu tang cao, son la siet chat quan ly thi truong hinh anh 3
Hạn chế việc tăng giá vật liệu gây nguy cơ vượt tổng mức đầu tư tại nhiều dự án. 

Theo đó, các các cơ quan chuyên môn sẽ tập trung rà soát quy hoạch và nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh các khu vực khai thác tập trung đáp ứng nhu cầu xây dựng của tỉnh trong thời gian tới; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực để đầu tư khai thác; tăng cường quản lý thị trường vật liệu xây dựng; tăng cường các giải pháp giảm giá thành, tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường và các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh...

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Voi rừng đi vào khu vực trường học Huổi Một ở Sơn La
Voi rừng đi vào khu vực trường học Huổi Một ở Sơn La

VOV.VN - Rạng sáng qua (1/8), một cá thể voi rừng xuất hiện tại xã Huổi Một (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La, đi vào khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một (Sơn La) sau khi phá hàng rào khu bán trú.

Voi rừng đi vào khu vực trường học Huổi Một ở Sơn La

Voi rừng đi vào khu vực trường học Huổi Một ở Sơn La

VOV.VN - Rạng sáng qua (1/8), một cá thể voi rừng xuất hiện tại xã Huổi Một (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La, đi vào khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huổi Một (Sơn La) sau khi phá hàng rào khu bán trú.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn
Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

VOV.VN - Từ sáng 1/8, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kéo dài. Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số vị trí trên các tuyến giao thông.

Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

VOV.VN - Từ sáng 1/8, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kéo dài. Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số vị trí trên các tuyến giao thông.

Tăng ca đêm, vượt mưa lũ thi công trường học biên giới ở Sơn La
Tăng ca đêm, vượt mưa lũ thi công trường học biên giới ở Sơn La

VOV.VN - Khắc phục những khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp, thiếu nhân lực thi công, 13 công trình trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới Sơn La đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước ngày 30/8 để đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Tăng ca đêm, vượt mưa lũ thi công trường học biên giới ở Sơn La

Tăng ca đêm, vượt mưa lũ thi công trường học biên giới ở Sơn La

VOV.VN - Khắc phục những khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp, thiếu nhân lực thi công, 13 công trình trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới Sơn La đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước ngày 30/8 để đưa vào sử dụng trong năm học mới.

37 xã, phường ở Sơn La được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường
37 xã, phường ở Sơn La được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường

VOV.VN - Sơn La có 37 xã, phường được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường; 38 xã còn lại vẫn duy trì 4 phòng chuyên môn như khi bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

37 xã, phường ở Sơn La được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường

37 xã, phường ở Sơn La được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường

VOV.VN - Sơn La có 37 xã, phường được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường; 38 xã còn lại vẫn duy trì 4 phòng chuyên môn như khi bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp