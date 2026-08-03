Áp lực giá vật liệu tăng cao, Sơn La siết chặt quản lý thị trường

Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là đợt tăng giá đột biến kể từ đầu tháng 3/2026. Trong đó, nhóm vật liệu khai thác (cát, đá) ghi nhận mức tăng giá từ 15 đến 32%; nhóm vật liệu công nghiệp (nhựa đường, gạch bê tông, gạch tuynel, thép xây dựng) tăng từ 8 đến 39%; xi măng là mặt hàng duy nhất giữ được sự ổn định với mức giá biến động khoảng 1%.

Theo đánh giá, nhiều nhóm vật liệu có giá cao hơn so với các địa phương lân cận, việc tăng giá đã gây nguy cơ vượt tổng mức đầu tư tại nhiều dự án.

Đảm bảo giá vật liệu xây dựng phục vụ triển khai các dự án quan trọng ở Sơn La.

Trước biến động của thị trường, Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Sơn La, đã khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp, trình sở xây dựng công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường vật liệu xây dựng, tạo cơ sở để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Sơn La cho biết, việc cập nhật luôn bám sát biến động thị trường, loại bỏ tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; phục vụ cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng lập, thẩm định các dự án đầu tư, và trình người có thẩm quyền phê duyệt dự án, điển hình là dự án các xây dựng trường nội trú liên cấp TH-THCS tại 13 xã biên giới. Đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bình ổn giá, đặc biệt đối với các vật liệu khan hiếm ví dụ như cát, đá sỏi, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng Sơn La cho biết, đơn vị luôn bám sát biến động thị trường, loại bỏ tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý...

Đơn vị đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn, gồm các vật liệu như cát tự nhiên, cát nghiền, đá các loại, bê tông thương phẩm, gạch xây... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng...

UBND tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo, làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn thị trường và hạ giá thành vật liệu xây dựng trên địa bàn như: Mở rộng nguồn cung cấp và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các mỏ trên địa bàn; các chủ đầu tư rà soát, ưu tiên sử dụng các loại vật liệu thay thế, vật liệu có sẵn, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế…

Hạn chế việc tăng giá vật liệu gây nguy cơ vượt tổng mức đầu tư tại nhiều dự án.

Theo đó, các các cơ quan chuyên môn sẽ tập trung rà soát quy hoạch và nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh các khu vực khai thác tập trung đáp ứng nhu cầu xây dựng của tỉnh trong thời gian tới; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực để đầu tư khai thác; tăng cường quản lý thị trường vật liệu xây dựng; tăng cường các giải pháp giảm giá thành, tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường và các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh...