Sơn La nỗ lực di dời dân khỏi vùng sạt lở

Mưa kéo dài nhiều ngày, đất đã "no" nước làm nguy cơ sạt lở rất cao ở các xã, bản vùng tâm lũ của tỉnh Sơn La.

Tại huyện Phù Yên, Vân Hồ, Bắc Yên, Mộc Châu hàng chục ngôi nhà đã phải di chuyển khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bà con.

Các lực lượng huyện Mộc Châu hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân.

Tại huyện Phù Yên, tính đến thời điểm 15h chiều 21/7 đã có 1 người chết và 1 người mất tích là ông Đinh Văn Tập ở bản Giáo 1, xã Huy Tân. Mưa lũ cũng gây thiệt hại 90 ngôi nhà, trong đó huyện đã di chuyển khẩn cấp 20 nhà, hiện có 20 hộ cần di chuyển khẩn cấp.

Riêng đối với bản Khoai Lang, xã Mường Thải có nguy cơ đá lăn vào bản rất nguy hiểm, huyện đã chỉ đạo xã túc trực theo dõi diễn biến để kịp thời báo cáo.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết, mỗi xã có 3-5 hộ phải di chuyển khẩn cấp và bà con cùng hỗ trợ để dỡ nhà và cứu được tài sản. Cấp ủy, chính quyền địa phương các xã đã phân công lực lượng xuống rà soát tất cả các bản. Riêng với các hộ có nguy cơ cao thì huy động lực lượng để dỡ nhà và di chuyển tài sản, đặc biệt quan tâm đến tính mạng con người.

Ngoài huyện Phù Yên, các địa phương khác đã và đang tập trung rà soát và di dời dân đến nơi ở an toàn trong điều kiện mưa vẫn chưa ngớt.

Đất đã "no" nước, nhiều nơi ở Sơn La đối mặt với nguy cơ sạt lở.

Ông Lê Văn Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Yên vẫn có mưa rất to. Trên địa bàn toàn huyện có 12 hộ có nguy cơ sạt lở đất vào nhà. Huyện đã chỉ đạo di chuyển đến nơi an toàn và tháo dỡ một số nhà cần thiết. Chúng tôi đang sử dụng toàn bộ lực lượng tại chỗ, đối với các xã thì sử dụng lực lượng dân quân để hỗ trợ các hộ di chuyển”.

Tại huyện Vân Hồ, lực lượng dân quân xã, quân đội, công an đã kịp thời di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng úng ngập an toàn cho gần 50 hộ dân. Tuy nhiên, giao thông tại huyện Vân Hồ bị ách tắc nghiêm trọng nên công tác khắc phục hậu quả trận mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể trên tuyến đường Quốc lộ 6 tại xã Vân Hồ bị ngập nước tại đoạn Km 173. Tại xã Lóng Luông, đoạn bản Co Chàm, bản Co Tang ngập sâu gần 1m, xe cỡ nhỏ không lưu thông được. Tuyến tỉnh lộ 102 bị sạt lở 11 điểm, điểm sạt nặng nhất khu vực Km9 bản Mường An, xã Xuân Nha, 1 điểm ở Km21 bản Khò Hồng. Hiện tại ô tô, xe máy không đi lại được.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc liên tục phát thông báo về tình hình mưa, mực nước hiện tại trên các sông, suối tới Văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện để có biện pháp chủ động phòng tránh thiệt hại và cảnh báo kịp thời đến người dân/.

Đi làm nương về qua suối, một người đàn ông bị lũ cuốn tử vong VOV.VN -Nhiều khả năng người đàn ông trên đường đi làm nương thảo quả về vượt qua suối thì bị ngã và bị lũ cuốn trôi. Quốc lộ 18 tắc nghẽn và nhiều khu vực ở Quảng Ninh ngập sâu VOV.VN -Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới "kép" trên Biển Đông VOV.VN -Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.