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Sơn La nỗ lực tu sửa, khôi phục đường giao thông sau mưa lũ

Thứ Bảy, 14:09, 25/07/2026
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VOV.VN - Từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng mưa lớn, hoàn lưu sau bão số 1, hệ thống đường giao thông của tỉnh Sơn La thiệt hại nặng nề. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tu sửa, khôi phục hiện trạng mặt đường, đồng thời chủ động ứng phó với những đợt mưa lớn tới đây.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, thiên tai đã gây sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000m3/ hơn 3.620 vị trí; sạt trượt taluy âm gần 40 vị trí; hơn 100 vị trí ngập nước, xói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường; nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác hư hỏng; ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí...

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Hàng nghìn vị trí bị sạt taluy dương, sa bồi mặt đường trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh ở Sơn La.

Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo dưỡng huy động nhân lực, máy móc thiết bị kịp thời điều tiết, đảm bảo giao thông tại các vị trí ách tắc; khẩn trương hót dọn, đắp nền đường… bảo đảm tối thiểu một làn xe để các phương tiện lưu thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài và tiến hành tu sửa, khôi phục mặt đường.

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Điều kiện địa hình phức tạp, khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.
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Các đơn vị nỗ lực thông xe, đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết, công tác đảm bảo giao thông với khối lượng lớn, nhiều vị trí, điều kiện thời tiết, địa hình rất phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao, Ban QLBT đường bộ, các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm để phục vụ đi lại được thực hiện ngay trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Ngay sau đó tổ chức triển khai khắc phục khôi phục nền, mặt đường theo hiện trạng ban đầu; sửa chữa hư hỏng công trình để bảo đảm an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông...

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Máy móc thiết bị được huy động tối đa để thi công.
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Sau thông xe bước một, tập trung dọn dẹp, hoàn trả hiện trạng mặt đường giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, với các đợt mưa lớn được dự báo, Ban quản lý bảo trì đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát gần 550 vị trí xung yếu hằng năm hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập úng, gây ách tắc giao thông; trong đó trên 160 vị trí trên các tuyến quốc lộ, còn lại là tại đường tỉnh lộ.

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Công tác tu sửa đường giao thông được quan tâm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xác định gần 320 vị trí dự kiến tập kết đất, đá sụt lở và sa bồi trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ. Bố trí, huy động máy móc thiết bị với hơn 380 máy xúc, ô tô các loại thường xuyên túc trực trên các tuyến đường, các vị trí xung yếu để triển khai khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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