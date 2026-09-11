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Sơn La quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Chiềng Hặc

Thứ Sáu, 18:22, 11/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa cất bốc, quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Chiềng Hặc, với các di vật gồm 3 cúc áo bộ đội, nhiều mảnh đạn găm ở vị trí vùng đầu, lưng của hài cốt.

Ngày 11/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức khai quật, cất bốc phần mộ liệt sĩ tại bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc.

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Các lực lượng tiến hành đào tìm thực địa

Trước đó, qua nguồn tin báo của ông Vì Văn Pháu, trú tại bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc và kết quả khảo sát thực địa ngày 28/8 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng xác định: Khoảng những năm 1950 - 1960, một đơn vị bộ đội hành quân qua địa bàn, thời điểm đó thuộc bản Lia Hang, xã Tú Nang, huyện Yên Châu cũ (nay là xã Chiềng Hặc) đã an táng một chiến sĩ quấn trong vải dù tại khu vực này. Trải qua nhiều năm, phần mộ luôn được bà con nhân dân địa phương chăm sóc, bảo vệ nguyên hiện trạng.

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Một bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được phát hiện, quy tập

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Tiến hành đào tìm tại thực địa, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm 3 cúc áo bộ đội và nhiều mảnh đạn găm ở vị trí vùng đầu, lưng của hài cốt. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Sơn La đã lập biên bản hiện trạng, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính; đồng thời bàn giao hài cốt liệt sĩ cho chính quyền để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo đúng quy định.

Lê Hạnh - Thùy Dương/VOV-Tây Bắc
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