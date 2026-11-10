Sóng lớn đánh đứt dây neo, nhấn chìm tàu cá ở Khánh Hòa

Khoảng 4h sáng 10/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, tàu cá mang số hiệu KH 10741 TS, do ông Nguyễn Văn Tú, trú tại Tổ dân phố Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng lớn đánh đứt dây neo, trôi dạt và chìm xuống biển.

Tàu cá bị nạn đã được ứng cứu, đưa vào bờ kịp thời

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai phương án cứu hộ. Trong điều kiện mưa lớn, sóng to, gió mạnh, các lực lượng tập trung nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức kéo và trục vớt tàu cá.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến trưa 10/11, tàu cá được đưa lên bờ, tạo điều kiện để chủ phương tiện kiểm tra tình trạng và khắc phục hư hỏng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương đưa tàu cá vào bờ

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, UBND phường Đông Ninh Hòa khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa bão, sóng lớn; chủ động kiểm tra, gia cố phương tiện, dây neo và đưa ghe thuyền đến khu vực neo đậu an toàn. Người dân không chủ quan ra khơi hoặc hoạt động trên biển khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.