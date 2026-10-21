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Một tàu cá có 4 lao động bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng

Thứ Tư, 21:11, 21/10/2026
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VOV.VN - Chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, một tàu cá bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng. Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực trên có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn.

Trước đó, lúc 2h ngày 19/10, tàu cá BTh 80712 TS, công suất 56 Cv, hành nghề câu, gồm 4 lao động do ông N.V.H (44 tuổi, trú tại Tổ dân phố 5, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, chủ tàu là bà N.T.T.M (43 tuổi, trú tại Tổ dân phố 5, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) xuất bến hành nghề đi khai thác hải sản trên biển.

Đến khoảng 15h ngày 21/10, lực lượng biên phòng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách Nam Đông Nam Vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý.

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Vùng biển Lâm Đồng, ảnh minh hoạ. Ảnh: Đoàn Sĩ

Hiện lực lượng chức năng không liên lạc được và chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các lao động.

Qua trao đổi với gia đình các lao động trên tàu cá, từ khi xuất bến đến nay, các lao động không liên lạc về gia đình.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết vùng biển gần mỏ Sư Tử Trắng có gió Đông Bắc, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
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