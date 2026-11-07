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Cháy 3 tàu cá trong đêm, thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng

Thứ Bảy, 10:37, 07/11/2026
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VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vừa xảy ra vụ cháy 3 tàu cá của ngư dân, gây thiệt hại về tài sản khá lớn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khoảng 21h45 phút ngày 6/11, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo về vụ cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực Rạch Bắc Kỳ, ấp An Thới, xã Tân Thủy. Hai phương tiện gặp nạn gồm tàu BT-07485-TS của ông Huỳnh Văn Dự (sinh năm 1972) và tàu BT-92142-TS của ông Lê Văn Sơn (sinh năm 1959), cùng ngụ xã Tân Thủy.

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Nhiều tàu cá của ngư dân xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long bốc cháy trong đêm tối

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hàm Luông điều động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 kết hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 cùng công an xã Tân Thủy khẩn trương triển khai phương án dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, ngọn lửa  bùng phát mạnh và lan sang tàu cá BT-92999-TS của ông Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1973), ngụ xã Tân Thủy.

chay 3 tau ca trong dem, thiet hai khoang 1,1 ty dong hinh anh 2
Lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đám cháy tại các tàu cá

Các lực lượng khẩn trương triển khai phương án chữa cháy, ngăn không cho lửa lan sang những phương tiện lân cận. Vụ cháy xảy ra trong đêm tối, gió từ biển thổi vào rất mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 0h25 phút ngày 7/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

 

Hậu quả vụ cháy khiến 2 tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị lửa thiêu rụi  thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng; tàu BT-92999-TS bị cháy một phần, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do sự cố chập điện tại bình ắc quy.

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Một tàu cá bị cháy trên vùng biển Lâm Đồng

VOV.VN - Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tàu cá tại khu vực cảng Phú Hải, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy, bảo vệ an toàn khu vực.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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