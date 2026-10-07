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Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở TP.HCM nhập viện khi đã nặng

Thứ Tư, 23:13, 07/10/2026
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VOV.VN - Mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở TP.HCM có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, tim.

Trẻ béo phì, nguy cơ quá tải dịch

Bé Phan Nguyễn Thanh Nhi, 7 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM đã điều trị tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 được 7 ngày sau khi mắc sốt xuất huyết nặng. Đến nay, bé đã hết sốt, hết đau bụng và bắt đầu thèm ăn trở lại, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị và theo dõi.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, đi tiêu phân đen, nôn ói nhiều và có tình trạng thất thoát huyết tương. Bé được điều trị bù dịch nhưng đáp ứng kém với dịch điện giải thông thường, phải sử dụng dịch cao phân tử và các loại dịch đặc trị trong điều trị sốt xuất huyết, đồng thời điều trị tình trạng xuất huyết tiêu hóa.

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Bé Phan Nguyễn Thanh Nhi sau 7 ngày điều trị ở BV Nhi đồng 2.

Hiện bé đang bước vào giai đoạn hồi phục. Các bác sĩ tiếp tục điều trị để đưa lượng dịch dư ra khỏi cơ thể bé.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, mẹ bé cho hay, không nghĩ con lại mắc bệnh nặng đến vậy. Chị phải nghỉ không lương 5 ngày qua để chăm sóc cho bé. “Bữa đó bé đau bụng, thở không được, đưa đi cấp cứu. Bây giờ bé hết sốt, hết đau rồi, đang trong giai đoạn ngứa, thèm ăn”, chị Trinh chia sẻ.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, Khoa hiện tiếp nhận khoảng 30 - 40 trường hợp sốt xuất huyết mỗi ngày, trong đó khoảng 2/3 có dấu hiệu cảnh báo.

BS Dương cho biết, bệnh nhân sốt xuất huyết nhập khoa thường tập trung ở hai nhóm: Một nhóm vào viện ở giai đoạn đầu, khi trẻ sốt rất cao, một số trường hợp có thể co giật. Nhóm còn lại nhập viện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, là giai đoạn có nguy cơ thất thoát dịch.

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Khoa ICU của Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị 6 ca sốt xuất huyết.

Ở giai đoạn này, trẻ có thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn ói nhiều, chảy máu mũi, đi cầu ra máu, đau bụng, đau bụng dữ dội; trẻ đang có kinh nguyệt nhưng kéo dài hoặc tiểu ra máu.

Theo BS Dương, so với cùng kỳ năm trước, số lượng bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm nay tương đương nhưng tình trạng nặng có giảm một phần. Bác sĩ cho rằng điều này có thể liên quan đến việc trẻ được tiêm vắc-xin phòng sốt xuất huyết.

BS Dương lưu ý đặc biệt đối với những trẻ béo phì, khi mắc sốt xuất huyết, việc điều trị cho các bé trở nên khó khăn hơn. Bởi vì lượng mỡ dự trữ ở bụng trẻ béo phì rất nhiều, khi trẻ phải truyền một lượng lớn dịch vào, dễ gây suy hô hấp. 

Nhập viện muộn, nguy cơ trở nặng

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, áp lực điều trị các ca nặng do sốt xuất huyết cao hơn. Sáng 7/10, bệnh viện đang điều trị 45 bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú, trong đó tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) có đến 6 trẻ. Từ ngày 1 - 6/10, bệnh viện ghi nhận 30.088 lượt đến khám do sốt xuất huyết và 2.399 ca nhập viện mới.

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PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khoảng 2 tuần gần đây, khi mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại bệnh viện bắt đầu tăng. Mỗi ngày, khoa có thể tiếp nhận 3 - 4 ca sốt xuất huyết nặng.

Điều đáng lo là nhiều ca nặng được đưa đến bệnh viện khá muộn, khi bệnh nhân đã sốc nặng, thậm chí có tổn thương suy đa tạng. Theo BS Quang, nếu nhập viện sớm hơn, cơ hội điều trị thành công và cứu sống người bệnh sẽ tốt hơn.

Cách đây khoảng 3 tuần, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận một trẻ người Campuchia được chuyển đến từ bệnh viện tỉnh Tây Ninh trong tình trạng sốc rất nặng, suy hô hấp và xuất huyết tiêu hóa, chỉ số các tế bào hồng cầu trong máu của trẻ lúc đó còn 18% (trong khi đó mức trung bình khoảng 32% - 42%)

Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy, truyền máu, hồi sức sốc và thực hiện các phương pháp điều trị đặc biệt. Trẻ sau đó qua khỏi nhưng thời gian điều trị kéo dài.

Từ thực tế điều trị các ca nặng, BS Quang khuyến cáo, việc phát hiện sớm, theo dõi sát diễn tiến và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế bệnh diễn tiến nặng. Đặc biệt, khi trẻ hết sốt nhưng không khỏe lên, xuất hiện đau bụng, nôn ói nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh hoặc có dấu hiệu trụy mạch, suy hô hấp, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.

“Điều quan trọng của sốt xuất huyết là phát hiện sớm. Bệnh nhân nào mà sốt từ 2 - 3 ngày trở lên, phải nghĩ ngay đến sốt xuất huyết, đến cơ sở y tế để khám và xét nghiệm. Khi có chẩn đoán sốt xuất huyết rồi, cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, quan trọng là phải biết những dấu hiệu nặng để đưa đến bệnh viện”.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần vừa qua, TP ghi nhận 1.491 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, TP đã có hơn 35.700 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có nhiều địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân, cao nhất là đặc khu Côn Đảo, phường Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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