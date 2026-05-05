Sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ: Sở Du lịch Ninh Bình thông tin nguyên nhân

Thứ Ba, 18:30, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin nguyên nhân bước đầu của sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư) có thể do rác thải, vật cản dưới nước cuốn vào hệ thống khiến thiết bị mất ổn định khi vận hành.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, sự cố xảy ra sáng 3/5 trong quá trình biểu diễn Flyboard tại hồ Núi Lớ. Khi một vận động viên đang trực tiếp hỗ trợ du khách trải nghiệm, thiết bị bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật, khiến cả hai mất thăng bằng và rơi xuống nước.

Nữ du khách nhanh chóng nổi lên, giữ được trạng thái an toàn. Trong khi đó, vận động viên bị chìm lâu hơn, được lực lượng cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa lên bờ trong tình trạng có dấu hiệu ngạt nước, bất tỉnh.

Video ghi tại sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Ngay sau đó, lực lượng tại chỗ đã triển khai cứu hộ, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn và chuyển đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Kết quả, không ghi nhận thiệt hại về người; vận động viên đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Thông tin bước đầu cho thấy có thể do rác thải, vật cản trong nước bị cuốn vào hệ thống hút - dẫn nước của mô tô nước (Jetski), làm gián đoạn áp lực nước, khiến thiết bị mất ổn định khi vận hành. Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Ngay sau sự việc, các đơn vị tổ chức đã tạm dừng toàn bộ hoạt động Flyboard tại khu vực hồ Núi Lớ để kiểm tra, rà soát thiết bị; đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường nước, thu gom rác thải và bổ sung các phương án đảm bảo an toàn.

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, sáng 3/5/2026, trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng mở rộng không gian hoạt động tại khu vực hồ Núi Lớ – chùa Vàng (địa điểm chưa phải là khu vực biểu diễn chính thức), đã xảy ra sự cố khi vận hành thiết bị phục vụ trải nghiệm.

Sở đã yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện nghiêm túc rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động thể thao, du lịch có yếu tố mạo hiểm; chỉ xem xét việc tiếp tục tổ chức hoạt động khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định.

Trước đó, từ ngày 30/4 đến 2/5, hoạt động biểu diễn Flyboard tại hồ Kỳ Lân – Phố cổ Hoa Lư diễn ra an toàn, thu hút đông đảo du khách, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ tại địa phương.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: sự cố flyboard Ninh Bình hồ Núi Lớ
Ninh Bình tạm dừng hoạt động flyboard sau sự cố tại hồ Núi Lớ
Ninh Bình tạm dừng hoạt động flyboard sau sự cố tại hồ Núi Lớ

VOV.VN - Sau sự cố xảy ra trong quá trình biểu diễn flyboard tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm môn thể thao này nhằm đảm bảo an toàn.

Ninh Bình xử lý bất cập cấp nước sinh hoạt tại xã Gia Hưng

VOV.VN - Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài do công trình Liên Sơn xuống cấp, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành khẩn trương vào cuộc, hướng dẫn đấu nối nguồn nước từ Nhà máy nước sạch Hoàng Long, sớm bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân.

Ninh Bình quyết tâm hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở xã hội (NOXH), phấn đấu hoàn thành 6.000 căn trong năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

