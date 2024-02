Sử dụng phương tiện đặc chủng chống ùn tắc tại các lễ hội xuân

Theo ghi nhận của PV, trong ngày Khai hội Xuân Yên Tử 2024 (mùng 10 tháng giêng) có hàng vạn lượt du khách đổ về Khu danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) du xuân và chiêm bái lễ phật.

Dự đoán trước tình hình, Công an Thành phố Uông Bí đã bố trí tối đa quân số chốt trực và tuần tra kiểm soát; đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh phân luồng, phân tuyến đảm bảo an ninh trật tự, ATGT tại các điểm di tích và các tuyến giao thông kết nối với Khu danh thắng Yên Tử.

Đầu năm là thời điểm người dân đi du xuân, lễ hội

Trung tá Nhâm Tùng Lâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT - Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, trong 3 tháng diễn ra lễ hội, đơn vị đã huy động tổng lực ứng trực 24/24h từ đầu QL18 (Chùa Trình) đến chân núi Yên Tử để tuyên truyền hướng dẫn và phân luồng giao thông.

"Đội CSGT đã tăng cường 100% cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn và chống ùn tắc, đặc biệt trong ngày khai hội lượng phương tiện gia tăng đột biến, lực lượng CSGT Công an TP Uông Bí tuần tra kiểm soát tập trung vào những tuyến đường hay ùn tắc và những đoạn đường cong cua để cảnh báo cho bà con nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn, nhờ đó từ tết đến giờ đều thông suốt, chưa có ùn tắc xảy ra", Trung Tá Nhâm Tùng Lâm cho hay.

Cùng với công tác phân luồng, cảnh báo từ xa của lực lượng CSGT, những năm gần đây, tuyến đường từ QL18 dẫn vào Khu di tích Yên Tử cũng như đường hành hương lên núi đã được chỉnh trang và mở rộng, vì thế hạn chế được tình trạng ùn tắc cục bộ.

Đặc biệt, tuyến đường hành lương lên núi có 2 hệ thống cáp treo, tạo điều kiện tốt nhất để du khách lên lễ Phật; việc sắp xếp bố trí bến bãi đỗ xe cũng được đặc biệt quan tâm, bố trí khoa học cùng hệ thống xe điện chạy trong nội khu, giúp du khách di chuyển thuận lợi.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó TGĐ thường trực Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cho biết: "Chúng tôi đã đầu tư 2 bến xe là Hja Kiệu 1 và Hja Kiệu 2, với công suất khoảng 3.000 ôtô và 9.000 xe máy cùng lúc, giúp du khách vào bến gửi xe rất nhanh. Có thời điểm hơi chậm một chút về bán vé ô tô, chúng tôi lại điều chỉnh ngay, cường cường nhân sự bán vé quen để khi du khách vào gửi xe được ngay và có thể thượng sơn được luôn. Đối với khách lữ hành chúng tôi đã bố trí khu đỗ xe riêng".

Ông Lê Trọng Thanh cũng khẳng định, để du khách đến Yên Tử lễ Phật luôn được an toàn là nhờ sự phối hợp chặt chẽ và sự cộng hưởng giữa các lực lượng trong nhiều năm qua. Trong đó quy chế phối hợp giữa các lực lượng đã cụ thể hóa toàn bộ các vị trí từ bến xe, đến nhà ga cáp treo và đến các điểm di tích đều phân công lực lượng ứng trực đảm bảo giao thông thông suốt.

Công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp, móc túi tại các điểm chùa, trong nhà ga cũng được lực lượng Công an TP Uông Bí triển khai các biện pháp nghiệp vụ mật phục, bắt giữ ngay khi xuất hiện các đối tượng này.

Ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí nhấn mạnh: "Thành phố đã chỉ đạo thành lập Ban tổ chức Hội xuân Yên Tử 2024, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giảm thiểu ùn tắc giao thông, phòng chống TNGT cho người và du khách về tham quan lễ Phật; trong những ngày Tết vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp, tất cả diễn ra an toàn tuyệt đối".

Các phương án phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông đang được các địa phương tập trung thực hiện nhằm tránh ùn tắc cục bộ tại các điểm di tích trong dịp lễ hội

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 sẽ diễn ra từ 23/2 - 3/3 (tức từ ngày 14 - 23 tháng Giêng) với nhiều nét mới. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu năm, hàng vạn du khách thập phương đang ồ ạt đổ về đây chiêm bái phật thánh. Để đảm bảo ANTT cho du khách, Ban quản lý di tích đang phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương triển khai các phương án phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Thượng tá Nguyễn Lương Trọng, Phó Trưởng Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án, tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ phân luồng, phần tuyến từ xa đảm bảo trật tự ATGT từ QL18, QL37 vào 2 khu di tích; phối hợp với các lực lượng phòng chống tội phạm cướp giật và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

"Để tránh ùn tắc giao thông, chúng tôi sẽ phân luồng từ xa và dùng các phương tiện đặc chủng và công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hỗ trợ để thông báo cho các phương tiện biết đi đến được an toàn, thuận tiện. Chúng tôi cũng phối hợp với các lượng đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm cướp giật trên tuyến, đặc biệt là vào ban đêm trong ngày lễ hội.

Đồng thời, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ngay từ đầu tuyến QL18 – điểm vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đối với các phương tiện xe khách, xe con chở du khách đến du xuân. Chúng tôi sẽ kiểm tra tránh tình trạng vận chuyển quá số người quy định, khuyến cáo các lái xe vào ban đêm chạy và dừng nghỉ đúng giờ, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc".

Các lễ hội mùa xuân ở khu vực phía Bắc diễn đến hết tháng 3 âm lịch, dịp này các địa phương không chỉ tăng cường tuần tra tại các điểm di tích, kịp thời giải quyết ùn tắc mà còn xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT, vi phạm nồng độ cồn mà còn tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông cho nhân dân.