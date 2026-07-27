Tái hiện “Địa ngục trần gian” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Là sự kết hợp giữa sử thi - thực cảnh và nhạc kịch, “Địa ngục trần gian” bao gồm 11 cảnh diễn liền mạch, tái hiện chân thực tội ác của chế độ thực dân và hành trình biến Nhà tù Sơn La - "địa ngục trần gian" thành trường học cách mạng, đưa khán giả trở về với những dấu ấn lịch sử hào hùng tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa sử thi - thực cảnh và nhạc kịch.

Không gian nghệ thuật hùng tráng và thiêng liêng đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình, đặc biệt là tới thế hệ trẻ; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật “Địa ngục trần gian” được hướng tới trở thành sự kiện thường niên, từng bước xây dựng thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của Sơn La, có sức lan tỏa liên vùng và trong nước; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.

Không gian nghệ thuật thiêng liêng, thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: “Địa ngục trần gian” là hình ảnh biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của của các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tù Sơn La. Trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, đã có những con người chọn bước vào bóng tối để giữ lại ánh sáng cho mai sau. Họ là những “hạt giống đỏ”; là những người đã khắc tên mình vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, khắc vào đá núi rừng thiêng bằng tuổi xuân, xương máu của mình. Họ đã ươm mầm xanh cho mùa xuân đất nước, nở hoa độc lập, kết trái Tự do hôm nay. Thông điệp của chương trình nghệ thuật còn là lời nhắn gửi tới các bậc tiền nhân bằng cả trái tim: "Chúng tôi không quên! Nhân dân không quên!".

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; huy động sự tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng những sản phẩm văn hóa có chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, du khách khi đến với di tích; trong đó, có chương trình nghệ thuật đặc biệt “Địa ngục trần gian”.

Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình: