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Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 11:43, 30/10/2026
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VOV.VN - Nhờ tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai các kế hoạch chuyên đề, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong tháng 10 năm nay tiếp tục chuyển biến tích cực, với số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

 

Cụ thể, trong tháng 10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, xử lý 11.594 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 1.053 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.886 trường hợp vi phạm tốc độ và 673 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường. Đáng chú ý, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã xác minh, xử lý 655 trường hợp vi phạm.

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Tháng 10 số vụ tai nạn GT gây chết người giảm hơn nhiều so cùng kỳ năm ngoái và tháng liền kề 

Tuy nhiên, trong tháng qua, toàn tỉnh vẫn xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết và 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 52,1%, số người chết giảm 39,5% và số người bị thương giảm 43,8%.

Bên cạnh đó, tình trạng phương tiện chở hàng hóa vượt tải trọng, lưu thông trên các tuyến đường không bảo đảm an toàn vẫn còn xảy ra. 

tai nan giao thong giam ca 3 tieu chi o Dong thap hinh anh 2
Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện chở quá trọng tải

Thời gian tới, lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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