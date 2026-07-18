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Xe bồn tông gầm cầu Long Biên, một phần kết cấu bị hư hỏng

Thứ Bảy, 14:22, 18/07/2026
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VOV.VN - Một vụ va chạm giữa xe bồn trộn bê tông và gầm cầu Long Biên xảy ra vào đêm 17/7 không gây thương vong về người, nhưng đã khiến một phần kết cấu gầm cầu bị bẹp, móp và làm dấy lên lo ngại về mức độ ảnh hưởng đến cây cầu có tuổi đời hơn một thế kỷ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), khoảng 23h ngày 17/7, ô tô trộn bê tông mang biển kiểm soát 99H-020.xx của Công ty Cổ phần Bê tông S.H., do anh P.V.P. (SN 1999, quê Tuyên Quang) điều khiển, lưu thông trên đường đê Ngọc Thụy theo hướng đi cầu Chương Dương.

xe bon tong gam cau long bien, mot phan ket cau bi hu hong hinh anh 1
Xe bồn mắc kẹt dưới gầm cầu Long Biên

Khi đến khu vực gầm cầu Long Biên, xe bồn đã va chạm với gầm cầu đường sắt Long Biên và mắc kẹt dưới gầm cầu. Cú va chạm khiến chiếc xe bị hư hỏng, đồng thời làm góc gầm cầu bị bẹp, móp với kích thước khoảng 20 x 20 cm. Ngoài ra, khoảng 1 m³ bê tông tươi trên xe đổ xuống mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và triển khai phương án đưa xe bồn ra khỏi khu vực gầm cầu. Cơ quan chức năng đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và chất ma túy.

xe bon tong gam cau long bien, mot phan ket cau bi hu hong hinh anh 2
Sau khi húc phải gầm cầu, một lượng bên tông tràn xuống đường

Sau sự cố, Công ty Cổ phần Bê tông S.H. đã phối hợp với đơn vị quản lý cầu Long Biên huy động nhân lực, phương tiện thu dọn toàn bộ lượng bê tông rơi vãi, bảo đảm an toàn giao thông. Theo cơ quan chức năng, các bên đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại đối với công trình và thống nhất phương án khắc phục hậu quả.

Cầu Long Biên là một trong những cây cầu lịch sử của Hà Nội, có tuổi đời hơn 120 năm và vẫn đang khai thác cho đường sắt cùng các phương tiện giao thông đường bộ. Vì vậy, bất kỳ tác động nào đến kết cấu cầu đều được các cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình vận hành và lưu thông.

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Văn Ngân/VOV.VN
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