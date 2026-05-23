  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước khi đi tắm trên sông Bôi, tỉnh Phú Thọ

Thứ Bảy, 08:28, 23/05/2026
VOV.VN - Liên quan đến vụ việc 1 nam học sinh ở xóm Mỵ, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ mất tích khi cùng  nhóm bạn đi tắm trên sông Bôi vào trưa ngày 22/5, ông Bạch Công Du, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là Phạm Đức D. (SN 2010, trú tại Thôn Ải, Mỹ Đức, Hà Nội).

Trước đó, D. cùng nhóm bạn (khoảng 7 người) đi từ Hà Nội rủ nhau đến khu vực sông Bôi ở xóm Mỵ để dã ngoại, vui chơi.

Các lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm Phạm Đức D.
Các lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm Phạm Đức D.

Trong lúc tắm không may em N.H.L (SN 2010) và Phạm Đức D. (SN 2010) bị đuối nước. Lúc này, em N.H.L được bạn là Nguyễn Đức Lợi cứu lên bờ còn em Phạm Đức D. thì mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an, quân sự và người dân đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước
VOV.VN - Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao, hồ, sông, suối. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè
VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ
VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ khi chỉ trong một ngày, địa phương phải tổ chức liên tiếp 5 đám tang cho các học sinh tử vong do đuối nước trên sông Lô. Tiếng khóc của cha mẹ, bạn bè và thầy cô khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

