Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước khi đi tắm trên sông Bôi, tỉnh Phú Thọ

Nạn nhân được xác định là Phạm Đức D. (SN 2010, trú tại Thôn Ải, Mỹ Đức, Hà Nội).

Trước đó, D. cùng nhóm bạn (khoảng 7 người) đi từ Hà Nội rủ nhau đến khu vực sông Bôi ở xóm Mỵ để dã ngoại, vui chơi.

Các lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm Phạm Đức D.

Trong lúc tắm không may em N.H.L (SN 2010) và Phạm Đức D. (SN 2010) bị đuối nước. Lúc này, em N.H.L được bạn là Nguyễn Đức Lợi cứu lên bờ còn em Phạm Đức D. thì mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an, quân sự và người dân đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.