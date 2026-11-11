Tăng cường điều trị và xử lý ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc ở Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Phú Thủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung nguồn lực, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để cấp cứu, điều trị người bệnh, đặc biệt là các trường hợp diễn biến nặng; kịp thời hội chẩn, phối hợp hỗ trợ chuyên môn hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ điều kiện điều trị khi cần thiết.

Một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện vẫn đang thở máy. Ảnh: P.K

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc cá nóc và các biện pháp phòng ngừa. Vận động người dân không sử dụng cá nóc làm thực phẩm; chủ động phát hiện, phản ánh các trường hợp thu gom, mua bán, chế biến cá nóc làm thực phẩm để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã tiếp nhận khoảng 15 bệnh nhân nhập viện do bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, đến sáng 11/11, đã có 8 trường hợp xuất viện, số còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong đó một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện vẫn đang thở máy.