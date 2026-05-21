Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên

Từ hỗ trợ cây, con giống, phát triển sản xuất đến đầu tư điện, đường, trường, trạm… những chính sách phù hợp với điều kiện thực tế đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét ở vùng cao.

Từng là hộ nghèo ở xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên, đến nay, gia đình ông Nông Văn Dinh, dân tộc Mông đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Thông qua Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, gia đình ông Dinh được hỗ trợ bò giống để phát triển sinh kế. Theo ông Dinh, mô hình nuôi bò phù hợp với điều kiện vùng cao bởi người dân có diện tích chăn thả, nguồn thức ăn tự nhiên và kinh nghiệm lao động. Ban đầu chỉ có 2 con bò, đến nay gia đình ông Dinh đã phát triển thêm đàn bò, từng bước có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giúp người dân vùng cao Thái Nguyên ổn định cuộc sống

Ông Nông Văn Dinh cho biết: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm cho bò về nuôi. Tôi cũng đã chăm sóc từ 2 con đẻ thành 3 con bò, nuôi bò rất phù hợp với gia đình tôi”.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tại xã Quân Chu, các dự án, chương trình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần thay đổi rõ diện mạo địa phương.

Ông Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu, cho biết: “Đối với xã Quân Chu, địa phương được thụ hưởng đầy đủ các thành phần dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng đầu tư đầy đủ điện, đường, trường, trạm; xã không còn hộ đói, xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất, bà con có sinh kế bền vững”.

Đời sống của đồng bào vùng cao ngày càng ổn định nhờ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Những chuyển biến tích cực tại các địa phương vùng cao cho thấy hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Không chỉ giúp người dân cải thiện thu nhập, các chương trình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 119 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm; toàn tỉnh có 42 trên 92 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, trên 96% thôn, xóm đã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; tỷ lệ xã, thôn có hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đạt khoảng 85%.

Mô hình trồng bí xanh theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế tại địa phương

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Trước hết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách, chương trình dành cho vùng dân tộc thiểu số, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho đồng bào dân tộc, tạo động lực cùng phát triển với các mục tiêu của tỉnh”.

Quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương xuyên suốt mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực tại Thái Nguyên. Từ hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, những giải pháp đồng bộ đang từng bước giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.