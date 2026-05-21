中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao Thái Nguyên

Thứ Năm, 17:31, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những năm gần đây, cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Từ hỗ trợ cây, con giống, phát triển sản xuất đến đầu tư điện, đường, trường, trạm… những chính sách phù hợp với điều kiện thực tế đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét ở vùng cao. 

Từng là hộ nghèo ở xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên, đến nay, gia đình ông Nông Văn Dinh, dân tộc Mông đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Thông qua Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, gia đình ông Dinh được hỗ trợ bò giống để phát triển sinh kế. Theo ông Dinh, mô hình nuôi bò phù hợp với điều kiện vùng cao bởi người dân có diện tích chăn thả, nguồn thức ăn tự nhiên và kinh nghiệm lao động. Ban đầu chỉ có 2 con bò, đến nay gia đình ông Dinh đã phát triển thêm đàn bò, từng bước có thêm nguồn thu nhập ổn định.

tao sinh ke ben vung cho dong bao vung cao thai nguyen hinh anh 1
Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giúp người dân vùng cao Thái Nguyên ổn định cuộc sống

Ông Nông Văn Dinh cho biết: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm cho bò về nuôi. Tôi cũng đã chăm sóc từ 2 con đẻ thành 3 con bò, nuôi bò rất phù hợp với gia đình tôi”.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tại xã Quân Chu, các dự án, chương trình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần thay đổi rõ diện mạo địa phương. 

Ông Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu, cho biết: “Đối với xã Quân Chu, địa phương được thụ hưởng đầy đủ các thành phần dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng đầu tư đầy đủ điện, đường, trường, trạm; xã không còn hộ đói, xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất, bà con có sinh kế bền vững”.

tao sinh ke ben vung cho dong bao vung cao thai nguyen hinh anh 2
Đời sống của đồng bào vùng cao ngày càng ổn định nhờ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Những chuyển biến tích cực tại các địa phương vùng cao cho thấy hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Không chỉ giúp người dân cải thiện thu nhập, các chương trình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 119 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm; toàn tỉnh có 42 trên 92 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, trên 96% thôn, xóm đã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; tỷ lệ xã, thôn có hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đạt khoảng 85%.

tao sinh ke ben vung cho dong bao vung cao thai nguyen hinh anh 3
Mô hình trồng bí xanh theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế tại địa phương

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Trước hết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách, chương trình dành cho vùng dân tộc thiểu số, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho đồng bào dân tộc, tạo động lực cùng phát triển với các mục tiêu của tỉnh”.

Quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương xuyên suốt mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực tại Thái Nguyên. Từ hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, những giải pháp đồng bộ đang từng bước giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

CTV Triệu Thuần/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên kinh tế vùng cao giảm nghèo mục tiêu quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ
Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu
Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu

VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định quy định giá nước sạch bán lẻ của Trung tâm Nước sạch nông thôn, đồng thời bãi bỏ các văn bản quy định giá tiêu thụ nước sạch trước đây do UBND các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long (cũ) ban hành.

Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu

Vĩnh Long ban hành giá nước sinh hoạt nông thôn mới: Hộ nghèo được giảm sâu

VOV.VN - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định quy định giá nước sạch bán lẻ của Trung tâm Nước sạch nông thôn, đồng thời bãi bỏ các văn bản quy định giá tiêu thụ nước sạch trước đây do UBND các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long (cũ) ban hành.

Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng
Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng

Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động ở vùng cao Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó ưu tiên lao động ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục