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Tây Ninh đối mặt lốc, sét, mưa đá, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn

Thứ Hai, 16:17, 19/10/2026
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VOV.VN - Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ. Nhiều khu vực có lượng mưa trên 25mm, nguy cơ cao gãy đổ cây xanh và ngập úng.

 

Trưa 19/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh phát tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1. Theo đó, trong chiều cùng ngày các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển và gây mưa dông.

tay ninh doi mat loc, set, mua da, nguoi dan can tim noi tru an an toan hinh anh 1

Cụ thể, dự báo trong chiều nay, vùng mây dông có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các xã: Nhơn Ninh, Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Thạnh Phước, Bình Thành, Đức Huệ, Mỹ Lệ, Tân Lân, Mỹ Lộc, Hưng Thuận, Hòa Hội và mở rộng sang các khu vực lân cận khác của tỉnh. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 10-25 mm, một số nơi có thể trên 25 mm.

Trước đó, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar, cơ quan khí tượng ghi nhận trong buổi sáng các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại một số khu vực thuộc các xã: Long Hựu, Tân Tập, Phước Vĩnh Tây, Tân Thạnh, Tân Tây, Mỹ Thạnh, Tân Long, Thạnh Phước, Bình Thành, Đức Hòa, Ninh Điền và Long Chữ.

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Tây Ninh nhiều khu vực mưa lớn kèm gió mạnh trưa ngày 19/10 trên Quốc lộ 22 

Đáng lưu ý, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây xanh, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và đe dọa an toàn tính mạng người dân. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

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Một số nơi ở QL1 Tây Ninh (Long An cũ) đoạn giáp ranh với khu vực phía Nam TP.HCM cũng có mưa lớn 

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn khi có dông, sét. 

Khi xuất hiện gió giật mạnh, cần tìm nơi trú ẩn chắc chắn, chằng chống nhà cửa và bảo vệ tài sản, đồng thời chú ý an toàn khi lưu thông trên đường. Người dân tại các khu vực được cảnh báo, nhất là nơi có mây dông phát triển, cần nâng cao cảnh giác trong chiều nay.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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