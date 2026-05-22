Cá thể được xác định là khỉ vàng (tên khoa học Macaca mulatta), nặng khoảng 15 kg, thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cá thể khỉ vàng được ông Điều giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Trước đó, ông Đỗ Duy Điều, ngụ Khóm 5, phường Bạc Liêu phát hiện con khỉ này nhiều lần xuất hiện và quấy phá trong khuôn viên nhà nên đã đặt lồng bẫy để đảm bảo an toàn cho gia đình và người dân xung quanh. Sau khi bắt được cá thể khỉ, ông Điều chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu hoàn tất các thủ tục theo quy định và phối hợp tiến hành thả cá thể khỉ vàng về Vườn Quốc gia U Minh Hạ, nơi có môi trường phù hợp với tập tính sinh sống của loài.