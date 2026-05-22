  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thả cá thể khỉ vàng về Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Thứ Sáu, 16:24, 22/05/2026
VOV.VN - Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phối hợp thả một cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Cá thể được xác định là khỉ vàng (tên khoa học Macaca mulatta), nặng khoảng 15 kg, thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Cá thể khỉ vàng được ông Điều giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Trước đó, ông Đỗ Duy Điều, ngụ Khóm 5, phường Bạc Liêu phát hiện con khỉ này nhiều lần xuất hiện và quấy phá trong khuôn viên nhà nên đã đặt lồng bẫy để đảm bảo an toàn cho gia đình và người dân xung quanh. Sau khi bắt được cá thể khỉ, ông Điều chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu hoàn tất các thủ tục theo quy định và phối hợp tiến hành thả cá thể khỉ vàng về Vườn Quốc gia U Minh Hạ, nơi có môi trường phù hợp với tập tính sinh sống của loài.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: thả cá thể khỉ vàng vườn quốc gia u minh hạ chi cục kiểm lâm tỉnh cà mau động vật hoang dã
Tin liên quan

Một cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới đánh cá được thả về lại biển

VOV.VN - Cá thể rùa biển được xác định thuộc họ Vích (tên khoa học là Chelonia mydas), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, tránh bị tuyệt chủng.

Thả cá thể cu ly “lạc” vào vườn người dân về rừng tự nhiên

VOV.VN - Ủy ban nhân dân xã Tân An (Nghệ An) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ và công an xã tổ chức thả một cá thể cu ly về môi trường rừng tự nhiên.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

