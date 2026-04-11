Thả rùa biển quý hiếm mắc “lưới ma” trở về đại dương

Trước đó, vào khoảng 23h30 phút ngày 9/4, trong lúc đánh bắt hải sản, hai ngư dân Dương Quang Thạnh và Trương Văn Toàn, trú tại thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn phát hiện cá thể rùa mắc lưới trôi dạt trên biển. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, các ngư dân đã liên hệ với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn để hỗ trợ cứu hộ và đưa chú rùa này về đảo bàn giao.

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn thả chú rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, chú rùa biển này thuộc loài Đồi mồi, nặng khoảng 5kg, mai dài 36cm, rộng 32cm. Đây là loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm I, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, vệ sinh và chăm sóc, chú rùa được thả về biển trong tình trạng khỏe mạnh.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã tiếp nhận và tái thả nhiều rùa biển do ngư dân phát hiện. Việc chủ động thông tin, phối hợp cứu hộ cho thấy ý thức bảo vệ sinh vật biển trong cộng đồng ngư dân ngày càng được nâng cao, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học.