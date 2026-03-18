Thả về rừng trăn gấm dài hơn 3m bò vào khu dân cư trong đêm ở Đà Nẵng

Sáng 18/3, người dân sinh sống tại khu vực phường An Khê, thành phố Đà Nẵng phát hiện một con trăn gấm bò vào khu dân cư. Con trăn có chiều dài khoảng 3,5 mét, nặng gần 16kg làm nhiều người hoảng sợ nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kịp thời thả cá thể trăn gấm về tự nhiên sau khi “lạc” vào khu dân cư. (Ảnh: CACC)

Công an phường An Khê đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đến hiện trường xử lý. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế con trăn an toàn.

Xác định đây là loài động vật hoang dã thuộc diện cần được bảo vệ, lực lượng chức năng đã thả con trăn này về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trăn gấm phân bố rộng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài này không có nọc độc, săn mồi bằng cách siết chặt con mồi. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB trong Sách Đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ.