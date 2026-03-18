Thả về rừng trăn gấm dài hơn 3m bò vào khu dân cư trong đêm ở Đà Nẵng

Thứ Tư, 18:19, 18/03/2026
VOV.VN - Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng phối hợp lực lượng kiểm lâm thả một con trăn gấm dài khoảng 3,5m, nặng gần 16kg được phát hiện khi đang bò vào khu dân cư trong đêm.

Sáng 18/3, người dân sinh sống tại khu vực phường An Khê, thành phố Đà Nẵng phát hiện một con trăn gấm bò vào khu dân cư. Con trăn có chiều dài khoảng 3,5 mét, nặng gần 16kg làm nhiều người hoảng sợ nên trình báo cơ quan chức năng.

tha ve rung tran gam dai hon 3m bo vao khu dan cu trong dem o Da nang hinh anh 1
Lực lượng chức năng Đà Nẵng kịp thời thả cá thể trăn gấm về tự nhiên sau khi “lạc” vào khu dân cư. (Ảnh: CACC)

Công an phường An Khê đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đến hiện trường xử lý. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế con trăn an toàn.

Xác định đây là loài động vật hoang dã thuộc diện cần được bảo vệ, lực lượng chức năng đã thả con trăn này về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trăn gấm phân bố rộng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài này không có nọc độc, săn mồi bằng cách siết chặt con mồi. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB trong Sách Đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: trăn gấm Đà Nẵng động vật hoang dã động vật hoang dã quý hiếm
Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Đà Nẵng hỗ trợ "mái ấm công đoàn" cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 “mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Xe tải chở đất tông nát đuôi xe chở học sinh, nhiều em bị thương

Vụ va chạm giữa xe tải và ô tô đưa đón học sinh xảy ra vào sáng 18/3 tại Thái Nguyên đã khiến nhiều học sinh bị xây xước, chiếc xe đưa đón bị đẩy đi hàng chục mét.

