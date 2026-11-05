English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên: 99,32% dân số thực tế được khám sức khỏe

Thứ Năm, 18:21, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến ngày 4/11/2026, hơn 1,69 triệu người ở Thái Nguyên đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Như vậy, số người được khám đạt tỷ lệ 99,32% khi tính trên dân số thực tế của tỉnh và 91,53% nếu tính theo tổng dân số trong dữ liệu dân cư, độ bao phủ.

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến ngày 4/11, tỉnh có 1.702.666 người thuộc diện dân số thực tế; trong đó, 1.691.095 người đã được khám sức khỏe, đạt 99,32%. Nếu tính trên tổng số 1.847.634 người trong dữ liệu dân cư, tỷ lệ bao phủ là 91,53%. Tính trên dân số thực tế, tỷ lệ người được khám đã tăng từ 78,33% vào giữa tháng 10, lên 99,32% sau hơn ba tuần triển khai.

thai nguyen 99,32 dan so thuc te duoc kham suc khoe hinh anh 1
Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến ngày 4/11, tỉnh có 1.702.666 người thuộc diện dân số thực tế; trong đó, 1.691.095 người đã được khám sức khỏe, đạt 99,32%. 

Việc tổ chức khám trên địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều đặt ra nhiều khó khăn. Một số khu vực đi lại còn hạn chế; hơn 36.000 người khuyết tật sinh sống trong tỉnh, trong đó có người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, hạn chế khả năng đi lại. Nhân lực y tế cơ sở còn thiếu, trong khi một bộ phận người dân đi làm ăn xa hoặc thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Để tiếp cận những người chưa được khám, chính quyền 92 xã, phường phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách và phân loại từng nhóm đối tượng. Các hình thức tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và hoạt động trực tiếp tại cộng đồng. Tổ công tác cùng cán bộ y tế đến từng nhà vận động, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và người khó đi lại tham gia khám.

Các cơ sở y tế cũng bố trí nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám tại trạm y tế, bệnh viện, điểm khám lưu động. Một số hoạt động được lồng ghép với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám sức khỏe học sinh, người cao tuổi và các chương trình y tế khác để sử dụng hiệu quả nhân lực, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ.

thai nguyen 99,32 dan so thuc te duoc kham suc khoe hinh anh 2
Để tiếp cận những người chưa được khám, chính quyền 92 xã, phường phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách và phân loại từng nhóm đối tượng

Bác sĩ Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: “Trong công tác khám sức khỏe dân, nền tảng là hệ thống trạm y tế cơ sở. Tuy nhiên, do các trạm y tế mới được tổ chức, sắp xếp lại, cơ sở vật chất còn hạn chế so với yêu cầu thực tế. Vì vậy, chúng tôi đã phân công các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tham gia, đồng thời đề nghị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện 91, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, cùng các cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân phối hợp thực hiện. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao, đó là mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.”

Kết quả này không chỉ cho thấy nỗ lực của ngành y tế và chính quyền cơ sở trong mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe, mà còn giúp người dân, nhất là các nhóm yếu thế, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên từng bước chuyển từ tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho gần 250 lao động nữ
Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho gần 250 lao động nữ

VOV.VN - Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tầm soát ung thư cổ tử cung cho gần 250 lao động nữ tại Khu công nghiệp An Đồn.

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho gần 250 lao động nữ

Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe cho gần 250 lao động nữ

VOV.VN - Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tầm soát ung thư cổ tử cung cho gần 250 lao động nữ tại Khu công nghiệp An Đồn.

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Duy trì và phát triển Chương trình tiêm chủng mở rộng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Duy trì và phát triển Chương trình tiêm chủng mở rộng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Thái Nguyên thí điểm đưa sinh viên y khoa về thực tập tại trạm y tế cơ sở
Thái Nguyên thí điểm đưa sinh viên y khoa về thực tập tại trạm y tế cơ sở

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch thí điểm đưa giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về thực hành, thực tập tại một số trạm y tế xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời gắn đào tạo với nhu cầu thực tế tại cơ sở.

Thái Nguyên thí điểm đưa sinh viên y khoa về thực tập tại trạm y tế cơ sở

Thái Nguyên thí điểm đưa sinh viên y khoa về thực tập tại trạm y tế cơ sở

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch thí điểm đưa giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên về thực hành, thực tập tại một số trạm y tế xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời gắn đào tạo với nhu cầu thực tế tại cơ sở.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục