Thái Nguyên: 99,32% dân số thực tế được khám sức khỏe

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến ngày 4/11, tỉnh có 1.702.666 người thuộc diện dân số thực tế; trong đó, 1.691.095 người đã được khám sức khỏe, đạt 99,32%. Nếu tính trên tổng số 1.847.634 người trong dữ liệu dân cư, tỷ lệ bao phủ là 91,53%. Tính trên dân số thực tế, tỷ lệ người được khám đã tăng từ 78,33% vào giữa tháng 10, lên 99,32% sau hơn ba tuần triển khai.

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến ngày 4/11, tỉnh có 1.702.666 người thuộc diện dân số thực tế; trong đó, 1.691.095 người đã được khám sức khỏe, đạt 99,32%.

Việc tổ chức khám trên địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều đặt ra nhiều khó khăn. Một số khu vực đi lại còn hạn chế; hơn 36.000 người khuyết tật sinh sống trong tỉnh, trong đó có người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, hạn chế khả năng đi lại. Nhân lực y tế cơ sở còn thiếu, trong khi một bộ phận người dân đi làm ăn xa hoặc thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Để tiếp cận những người chưa được khám, chính quyền 92 xã, phường phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách và phân loại từng nhóm đối tượng. Các hình thức tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và hoạt động trực tiếp tại cộng đồng. Tổ công tác cùng cán bộ y tế đến từng nhà vận động, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và người khó đi lại tham gia khám.

Các cơ sở y tế cũng bố trí nhân lực, trang thiết bị và tổ chức khám tại trạm y tế, bệnh viện, điểm khám lưu động. Một số hoạt động được lồng ghép với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám sức khỏe học sinh, người cao tuổi và các chương trình y tế khác để sử dụng hiệu quả nhân lực, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ.

Để tiếp cận những người chưa được khám, chính quyền 92 xã, phường phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách và phân loại từng nhóm đối tượng

Bác sĩ Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: “Trong công tác khám sức khỏe dân, nền tảng là hệ thống trạm y tế cơ sở. Tuy nhiên, do các trạm y tế mới được tổ chức, sắp xếp lại, cơ sở vật chất còn hạn chế so với yêu cầu thực tế. Vì vậy, chúng tôi đã phân công các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tham gia, đồng thời đề nghị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện 91, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, cùng các cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân phối hợp thực hiện. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao, đó là mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.”

Kết quả này không chỉ cho thấy nỗ lực của ngành y tế và chính quyền cơ sở trong mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe, mà còn giúp người dân, nhất là các nhóm yếu thế, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên từng bước chuyển từ tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.