Thái Nguyên đảm bảo chỗ ở cho gần 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa dông

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, toàn tỉnh có 1.382 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó nhiều địa phương thiệt hại nặng như Phú Thịnh, Yên Trạch, Phú Lạc. Hàng chục hộ phải di dời khẩn cấp do nhà ở không đảm bảo an toàn.

Trong lĩnh vực sản xuất, hơn 764ha lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị gãy đổ; khoảng 700 con gia cầm bị chết. Mưa dông cũng làm 63 cột điện gãy đổ, 18 nhà xưởng bị tốc mái; 18 trường học, 4 nhà văn hóa và 2 công trình y tế bị ảnh hưởng…Tổng thiệt hại ước tính khoảng 44 tỷ đồng.

Chính quyền và lực lượng chức năng, người dân xã Tân Kỳ sửa chữa lớp học bị hư hại

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại nặng, không để người dân thiếu chỗ ở. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tại các địa bàn bị thiệt hại nặng.

Các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân sự, công an đã được huy động kịp thời, hỗ trợ người dân dọn dẹp, gia cố nhà cửa, đồng thời khắc phục thiệt hại tại trường học, trạm y tế, bảo đảm các điều kiện thiết yếu. Ngành giáo dục và các địa phương cũng khẩn trương rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất các điểm trường bị ảnh hưởng, dọn dẹp vệ sinh lớp học, bảo đảm an toàn để học sinh sớm quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều lớp học tốc mái hoàn toàn được khẩn trương khắc phục

Bên cạnh đó, chính quyền các xã, phường chủ động rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời khẩn trương khôi phục điện, giao thông, đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Bà Phan Thị Na, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Khi xảy ra mưa dông, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở túc trực, triển khai phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó, khắc phục hậu quả. Lực lượng công an, quân sự cùng người dân đã được huy động hỗ trợ các trường học và các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Ngay trong đêm, một số hộ dân đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Rất may, đến thời điểm này không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ"”.

Công an xã Vĩnh Thông hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà ở bị hư hại do dông lốc

Đêm 3/5 và sáng 4/5 thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự báo có thể xảy ra mưa dông, lốc, sét. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn.