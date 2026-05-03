中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên đảm bảo chỗ ở cho gần 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa dông

Chủ Nhật, 23:06, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đợt mưa dông kèm mưa đá xảy ra tối và đêm 2/5 trên địa bàn Thái Nguyên đã khiến 5 người bị thương, gần 1.400 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Các cấp chính quyền tại Thái Nguyên đã huy động lực lượng, triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, toàn tỉnh có 1.382 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó nhiều địa phương thiệt hại nặng như Phú Thịnh, Yên Trạch, Phú Lạc. Hàng chục hộ phải di dời khẩn cấp do nhà ở không đảm bảo an toàn.

Trong lĩnh vực sản xuất, hơn 764ha lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị gãy đổ; khoảng 700 con gia cầm bị chết. Mưa dông cũng làm 63 cột điện gãy đổ, 18 nhà xưởng bị tốc mái; 18 trường học, 4 nhà văn hóa và 2 công trình y tế bị ảnh hưởng…Tổng thiệt hại ước tính khoảng 44 tỷ đồng.

thai nguyen dam bao cho o cho gan 1.400 ho dan bi anh huong do mua dong hinh anh 1
Chính quyền và lực lượng chức năng, người dân xã Tân Kỳ sửa chữa lớp học bị hư hại

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại nặng, không để người dân thiếu chỗ ở. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tại các địa bàn bị thiệt hại nặng.

Các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân sự, công an đã được huy động kịp thời, hỗ trợ người dân dọn dẹp, gia cố nhà cửa, đồng thời khắc phục thiệt hại tại trường học, trạm y tế, bảo đảm các điều kiện thiết yếu. Ngành giáo dục và các địa phương cũng khẩn trương rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất các điểm trường bị ảnh hưởng, dọn dẹp vệ sinh lớp học, bảo đảm an toàn để học sinh sớm quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.

thai nguyen dam bao cho o cho gan 1.400 ho dan bi anh huong do mua dong hinh anh 2
Nhiều lớp học tốc mái hoàn toàn được khẩn trương khắc phục

Bên cạnh đó, chính quyền các xã, phường chủ động rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời khẩn trương khôi phục điện, giao thông, đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Bà Phan Thị Na, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Khi xảy ra mưa dông, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở túc trực, triển khai phương châm "4 tại chỗ" để ứng phó, khắc phục hậu quả. Lực lượng công an, quân sự cùng người dân đã được huy động hỗ trợ các trường học và các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Ngay trong đêm, một số hộ dân đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Rất may, đến thời điểm này không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ"”.

thai nguyen dam bao cho o cho gan 1.400 ho dan bi anh huong do mua dong hinh anh 3
Công an xã Vĩnh Thông hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà ở bị hư hại do dông lốc

Đêm 3/5 và sáng 4/5 thời tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự báo có thể xảy ra mưa dông, lốc, sét. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên đảm bảo chỗ ở cho gần 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa dông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà hư hại ở Thái Nguyên
Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà hư hại ở Thái Nguyên

VOV.VN - Đêm qua (2/5), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa kèm dông lốc, cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá khiến 5 người bị thương.

Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà hư hại ở Thái Nguyên

Mưa đá, dông lốc làm 5 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà hư hại ở Thái Nguyên

VOV.VN - Đêm qua (2/5), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa kèm dông lốc, cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá khiến 5 người bị thương.

Tin gió mùa đông bắc: Từ chiều 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát
Tin gió mùa đông bắc: Từ chiều 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát

VOV.VN - Hiện nay (3/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ.

Tin gió mùa đông bắc: Từ chiều 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát

Tin gió mùa đông bắc: Từ chiều 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát

VOV.VN - Hiện nay (3/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ.

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên
Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục