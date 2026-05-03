Tin gió mùa đông bắc: Từ chiều 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa và chiều 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Ngày 4/5, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ trung bình giảm còn 24-26 độ.

Khu vực Hà Nội, chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Dự báo trên biển, từ chiều tối và đêm 03/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ gần sáng ngày 04/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Cảnh báo ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.