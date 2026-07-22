Thái Nguyên phấn đấu sớm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi Chiến dịch được phát động, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ công tác chuyên trách, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Qua rà soát 82 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với 5.112 phần mộ, tỉnh Thái Nguyên xác định có 941 phần mộ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đến nay, các lực lượng đã khai quật 376/941 phần mộ.

Đối với việc xây dựng ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, toàn tỉnh đã thu nhận 3.919/4.007 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt 97,8% kế hoạch. Hiện còn 88 trường hợp chưa thể lấy mẫu do đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh; Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất giải pháp thu nhận mẫu linh hoạt theo nơi cư trú hoặc nơi làm việc nhằm hoàn thành công việc.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên thông tin công tác triển khai lấy mẫu ADN đối với hài cốt liệt sĩ

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã phát hơn 83.000 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các hộ dân; tiếp nhận, xác minh nhiều nguồn tin do nhân dân cung cấp để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Do đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch; phấn đấu hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu và số hóa thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 10/9/2026, đồng thời hoàn thành thu nhận số mẫu ADN thân nhân liệt sĩ còn lại trong tháng 8/2026.