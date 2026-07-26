Thân nhân liệt sĩ được miễn phí vé tàu đưa hài cốt trở về quê hương

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần sẻ chia với các gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt người thân trở về an táng tại quê nhà.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sĩ, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương

Trong những năm qua, chương trình đã được duy trì thường xuyên và nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Đến nay, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã miễn phí vé tàu cho 194 thân nhân liệt sĩ, góp phần vận chuyển 97 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương trên những chuyến tàu Bắc – Nam và các tuyến đường sắt quốc gia.

Trong những năm tới, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam duy trì hoạt động ý nghĩa này, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, chung tay chăm lo, tri ân các gia đình có công với cách mạng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam từ việc hướng dẫn thân nhân các gia đình liệt sĩ mua vé tàu, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Chúng tôi đã có kế hoạch tiếp tục thực hiện xứ mệnh là đưa hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ về. Trong quá trình thực hiện chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất, từ việc mua vé, rồi phục vụ đưa hài cốt liệt sĩ và thân nhân. Trong thời gian tới, nếu có gì vướng mắc chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội để giải quyết, làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương".