Tháng 7, dòng người đổ về "địa ngục trần gian" tri ân liệt sĩ

Tháng 7 tri ân các chiến sỹ hy sinh

Khi màn đêm buông xuống, Nghĩa trang Hàng Dương nơi "Địa ngục trần gian" vẫn sáng ánh nến và khói hương. Hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại hệ thống nhà tù Côn Đảo, du khách từ khắp mọi miền cũng tụ hội về đây để tìm hiểu những trang sử bi tráng.

Tháng 7 hàng năm dòng người khắp nơi đển với Côn Đảo để tri ân các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Chia sẻ về cảm xúc, chị Đặng Phương Hải, du khách đến từ phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội cho biết, Nhà tù Côn Đảo là điểm đầu tiên chị nghĩ tới khi đặt chân lên hòn đảo này, bởi đây là di tích lịch sử mà bất cứ người Việt Nam nào cũng mong muốn được đến thăm.

"Tôi nghĩ là người dân Việt Nam ai cũng muốn một lần đặt chân đến với Côn Đảo. Đối với tôi thì thật sự rất là xúc động khi đặt chân đến hệ thống nhà tù Côn Đảo"-chị Hải cho biết.

Cùng chung cảm xúc, bà Trịnh Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, sự linh thiêng của Côn Đảo không chỉ nằm ở những cái tên cụ thể, mà bao trùm lên đó là lòng biết ơn sâu sắc dành cho hơn 20.000 chiến sĩ đã âm thầm nằm lại nơi đây.

Khách thập phương dâng hương tại phần mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

"Khi đến với nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác nhưng không hề làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi. Chiến sĩ cách mạng luôn luôn kiên định với sự quyết tâm, một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc"- bà Hà cho biết thèm.

Đảm bảo an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, bảo tàng và các điểm di tích khác. Sự gia tăng đột biến này đặt ra yêu cầu cao về công tác phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cũng như dịch vụ lưu trú.

Để đáp ứng lượng khách tăng cao, UBND đặc khu Côn Đảo đã sớm hoàn thiện công tác chỉnh trang cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và nâng cấp dịch vụ vận chuyển.

Chỉnh trang công viên nghĩa trang chuẩn bị đón khách

Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích.

"Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tham quan, thăm viếng của du khách đến Côn Đảo, chúng tôi tiếp tục tăng ca nhân viên thuyết minh để làm sao thực hiện thật tốt công tác giáo dục truyền thống. Đồng thời, tạo không khí ấm áp và trang trọng đối với Ngày kỷ niệm 27/7 trên địa bàn đặc khu Côn Đảo" -bà Tám chia sẻ.

Bên cạnh công tác đón tiếp du khách, địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Nhiều đoàn công tác dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo thông tin, chính quyền đã rà soát kỹ lưỡng danh sách các gia đình liệt sĩ, người có công để thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

"UBND đặc khu phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam rà soát các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổ chức kêu gọi sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách. Đối với con em thương binh, liệt sĩ, địa phương còn vận động các mạnh thường quân có những phần quà như: cặp, sách, đồ dùng học tập… tặng cho các cháu để bước vào năm học mới" -ông Mạnh cho biết thêm.

Côn Đảo luôn là địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh bất khuất mà còn đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình và phát triển. Dòng người hướng về Côn Đảo trong tháng Bảy không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.