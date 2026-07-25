Từ chiến trường đến nương rẫy, vẫn trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ



Nhiều thập kỷ sau ngày rời quân ngũ, nhiều thương binh, bệnh binh ở Đắk Lắk vẫn miệt mài trên những rẫy cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Vượt lên thương tật, họ không chỉ xây dựng kinh tế gia đình mà còn hiến đất làm đường, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, góp sức xây dựng nông thôn mới và chính quyền cơ sở. Những người lính năm xưa đang tiếp tục cống hiến trên mặt trận lao động và dựng xây quê hương.

Giữa những ngày tháng Bảy, trên khu vườn rộng hơn 1 ha ở xã Ea Na (Đắk Lắk), thương binh Trần Quốc Đài cùng vợ tất bật cho vụ thu sầu riêng chuẩn bị thu hoạch. Ít ai nghĩ người nông dân cần mẫn ấy vẫn còn mang trong mình nhiều mảnh đạn sau chiến tranh. Ông Đài nhập ngũ năm 1976, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Trong một trận truy kích quân Khmer Đỏ, ông bị pháo địch làm bị thương ở lưng, tay và chân. Sau điều trị, ông tiếp tục chiến đấu đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi xuất ngũ năm 1981. Trở về đời thường, ông cùng gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Từ diện tích đất nhận khoán, ông kiên trì trồng cà phê, hồ tiêu rồi mạnh dạn đưa sầu riêng vào canh tác. Đến nay, khu vườn hơn 1 ha mang lại nguồn thu khoảng 900 triệu đồng mỗi năm. Với ông, thương tật khiến mọi công việc nặng nhọc hơn người khác, nhưng không phải là lý do để dừng lại.

Vợ chồng thương binh Trần Quốc Đài, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk chăm sóc vườn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch.

“Vào đây thấy đất đai tốt quá nên bản thân phải cố gắng chịu khó làm ăn, xây dựng kinh tế gia đình. Làm bất cứ việc gì cũng vất vả, người bình thường làm rẫy đã vất vả rồi, như mình lại là thương binh sẽ vất vả hơn. Nên khi làm thì mình lựa sức, làm 6 tiếng nghỉ, so với người bình thường làm 8 tiếng. Mình rèn luyện dần dần sẽ kéo dài sức khỏe ra", ông Đài cho biết.

Không xa khu vườn của ông Trần Quốc Đài là rẫy cà phê xen sầu riêng xanh tốt của bệnh binh Hà Văn Quảng. Sau những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia, ông vào Đắk Lắk lập nghiệp theo diện kinh tế mới. Từ người lính, ông tiếp tục cống hiến trong lực lượng công an, quân sự địa phương rồi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã Ea Bông trước khi nghỉ hưu. Rời nhiệm sở, người cựu chiến binh lại trở về với nương rẫy. Trên diện tích 1 ha cà phê trồng xen sầu riêng, gia đình ông gây dựng nguồn thu ổn định từ 600-700 triệu đồng mỗi năm.

Ông Hà Văn Quảng và Trần Quốc Đài, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy phẩm chất Bộ độ cụ Hồ trên mọi mặt trận, thời bình lẫn thời chiến.

Với người dân địa phương, điều đáng quý ở ông Quảng không chỉ là khu vườn cho hiệu quả kinh tế cao, mà còn là tinh thần tiên phong của người lính năm xưa. Khi địa phương mở rộng đường giao thông nông thôn, ông tự nguyện hiến gần 100 m² đất. Có kinh nghiệm sản xuất, ông sẵn sàng hướng dẫn hội viên cựu chiến binh và bà con kỹ thuật chăm sóc cà phê, sầu riêng để cùng nâng cao thu nhập. Dù ở cương vị cán bộ hay khi trở về làm một người nông dân, ông vẫn chọn cách cống hiến bằng những việc làm cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

“Tôi về hưu lại tiếp tục tham gia chăm sóc khu vườn của gia đình. Với một người lính, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn sẵn sàng đi đầu làm gương để bà con xung quanh thực hiện theo", ông Quảng chia sẻ.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Hội Cựu chiến binh xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) có 861 hội viên, trong đó 39 người là thương binh, bệnh binh. Nhiều hội viên dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút vẫn duy trì sản xuất, tham gia các phong trào ở cơ sở. Ông Trần Quốc Đài và ông Hà Văn Quảng là hai điển hình được hội lựa chọn để nhân rộng mô hình sản xuất. Không chỉ làm kinh tế giỏi, hai ông còn thường xuyên hướng dẫn hội viên kỹ thuật chăm sóc cà phê, sầu riêng, hồ tiêu; hỗ trợ những gia đình còn khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Phương Toại Nguyện, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Na cho biết, hội thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình của hai cựu chiến binh để học hỏi kinh nghiệm sản xuất, qua đó nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Sẵn sàng hỗ trợ các hội viên khác kỹ thuật canh tác cà phê, sầu riêng...

Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, nhưng ý chí của người lính không dừng lại ở ngày rời quân ngũ. Từ chiến trường năm nào đến những rẫy cà phê, sầu riêng hôm nay, họ vẫn lặng lẽ cống hiến bằng lao động, bằng tinh thần tiên phong và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là hình ảnh gần gũi, chân thực về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình: Không chỉ biết chiến đấu khi Tổ quốc cần, mà còn bền bỉ dựng xây quê hương khi đất nước hòa bình.