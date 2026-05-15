Tháng hành động vì trẻ em 2026: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

Thứ Sáu, 10:57, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (15/5), tại Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) diễn ra Lễ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, với thông điệp tăng cường chăm sóc toàn diện sức khỏe bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là nền tảng của hạnh phúc mỗi gia đình mà còn là thước đo cho sự phát triển bền vững, văn minh của xã hội và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Trong không khí hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, sự kiện là dịp để các cơ quan, tổ chức cùng khẳng định cam kết chung tay vì mục tiêu chăm sóc toàn diện sức khỏe bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em xác định đầu tư cho bà mẹ và trẻ em chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Theo đó, công tác chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

thang hanh dong vi tre em 2026 Day manh cham soc suc khoe me va be hinh anh 1

Đáng chú ý, ngành y tế hiện đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe vị thành niên, nhất là trẻ em gái. Việc trang bị kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, sức khỏe sinh sản và kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ em gái được xem là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một thế hệ phụ nữ khỏe mạnh, tự tin và hiểu biết trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh: “Đầu tư cho bà mẹ và trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước. Việc triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết chung tay vì sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam”.

Theo bà Loan, đối với trẻ em, đặc biệt trong 1.000 ngày đầu đời - giai đoạn “vàng” quyết định sự phát triển thể chất và trí tuệ, việc được chăm sóc đầy đủ sẽ giúp trẻ có nền tảng sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, việc hình thành thói quen vệ sinh đúng cách và sống trong môi trường an toàn, giàu yêu thương cũng là điều kiện quan trọng để trẻ phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc.

Đối với người mẹ, chăm sóc toàn diện không chỉ giúp bảo đảm sức khỏe trong thai kỳ và giai đoạn nuôi con nhỏ mà còn giúp các bà mẹ chủ động hơn trong việc chăm sóc gia đình, bảo vệ con trước những thông tin thiếu kiểm chứng và các xu hướng chăm sóc phản khoa học đang ngày càng phổ biến.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Bà mẹ và Trẻ em và Công ty TNHH Point Grey đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

an_toan_cho_tre_trong_ngoi_nha_cua_minh_2.jpg

Ai bảo vệ trẻ khi chính cha mẹ trở thành mối nguy?

VOV.VN - Gần đây, liên tiếp những vụ trẻ nhỏ bị bạo hành bởi chính mẹ ruột, bố dượng hoặc người tình của mẹ khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Đằng sau mỗi vụ án là khoảng trống trong việc phát hiện, can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực ngay trong chính gia đình.

 

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: tháng hành động vì trẻ em 2026 chăm sóc sức khỏe mẹ và bé cục bà mẹ và trẻ em bộ y tế
Đại biểu Quốc hội: Nhân lực bảo vệ trẻ em ở cơ sở đang "mỏng dịch vụ, dày thủ tục"
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, hơn 70% số cán bộ làm công tác trẻ em ở cấp xã hiện đang kiêm nhiệm, thường là cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội hoặc công tác đoàn thể. Nhiều người chưa được đào tạo về tâm lý học, công tác xã hội hoặc kỹ năng quản lý tình huống.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: Cần chế tài nghiêm khắc, mạnh mẽ
VOV.VN - Học tập, giải trí và kết nối Internet đã trở thành một phần cuộc sống của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, mặt trái của nó là những hệ lụy nhức nhối: xâm hại, nội dung rác và những tổn thương tâm lý khó chữa lành.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
VOV.VN - Khi internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thì bên cạnh những tiện ích, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng xấu đến nhận thức và hành vi, đặc biệt với trẻ em.

Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, hoặc ít nhất không phụ thuộc nhiều như Trung Quốc, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực này thực chất là một động thái nhằm bảo vệ lợi ích cho các đồng minh và đối tác.

Ông Trump tiết lộ Mỹ có 9 camera giám sát 24/24 giờ tại 3 cơ sở hạt nhân của Iran
VOV.VN - Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng Washington cần thu hồi lượng urani làm giàu của Iran, dù cho rằng điều này không hoàn toàn cần thiết về mặt kỹ thuật.

