Ông Trump tiết lộ Mỹ có 9 camera giám sát 24/24 giờ tại 3 cơ sở hạt nhân của Iran

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump gọi số vật liệu hạt nhân của Iran là “bụi hạt nhân” và cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao mọi động thái có liên quan.

“Chúng có thể bị chôn vùi, nhưng tôi muốn lấy chúng hơn”, ông Trump nói khi đề cập đến lượng urani làm giàu của Tehran.

Nhà máy chuyển đổi urani của Iran ở ngoại ô thành phố Isfahan, Iran. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc thu hồi vật liệu này chủ yếu mang ý nghĩa chính trị và truyền thông.

“Tôi không nghĩ điều đó cần thiết, ngoại trừ dưới góc độ quan hệ công chúng. Điều quan trọng là để truyền thông giả thấy rằng chúng ta sẽ lấy được nó. Tôi là người đã nói rằng chúng ta sẽ thu hồi và chúng ta sẽ làm được”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 6/2025 nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cho rằng hiện chỉ có Mỹ và “có thể là Trung Quốc” đủ năng lực để thu hồi lượng vật liệu hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington đang giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Iran cũng như mọi nỗ lực tiếp cận hoặc di chuyển vật liệu từ bên trong.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao và chúng tôi biết chính xác điều gì đang diễn ra ở đó”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, từng có người tìm cách tiếp cận một đường hầm tại cơ sở hạt nhân nhưng “cánh cửa đã bị phá hủy hoàn toàn”.

Ông Trump đồng thời cảnh báo nếu Iran điều lực lượng tới các địa điểm này để di chuyển vật liệu hạt nhân, Mỹ sẽ lập tức đáp trả bằng không kích.

“Nếu họ cố điều lực lượng tới đó, tất cả những gì chúng tôi làm là thả thêm vài quả bom và mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ sẽ không dám làm vậy”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang duy trì hệ thống giám sát liên tục tại ba cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi có 9 camera theo dõi 24/24 giờ. Chúng tôi biết chính xác điều gì đang xảy ra. Chưa có ai tiếp cận được số vật liệu đó”, ông Trump nói thêm.