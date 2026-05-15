中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump tiết lộ Mỹ có 9 camera giám sát 24/24 giờ tại 3 cơ sở hạt nhân của Iran

Thứ Sáu, 10:49, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng Washington cần thu hồi lượng urani làm giàu của Iran, dù cho rằng điều này không hoàn toàn cần thiết về mặt kỹ thuật.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump gọi số vật liệu hạt nhân của Iran là “bụi hạt nhân” và cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao mọi động thái có liên quan.

“Chúng có thể bị chôn vùi, nhưng tôi muốn lấy chúng hơn”, ông Trump nói khi đề cập đến lượng urani làm giàu của Tehran.

Ong trump tiet lo my co 9 camera giam sat 24 24 gio tai 3 co so hat nhan cua iran hinh anh 1
Nhà máy chuyển đổi urani của Iran ở ngoại ô thành phố Isfahan, Iran. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc thu hồi vật liệu này chủ yếu mang ý nghĩa chính trị và truyền thông.

“Tôi không nghĩ điều đó cần thiết, ngoại trừ dưới góc độ quan hệ công chúng. Điều quan trọng là để truyền thông giả thấy rằng chúng ta sẽ lấy được nó. Tôi là người đã nói rằng chúng ta sẽ thu hồi và chúng ta sẽ làm được”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 6/2025 nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cho rằng hiện chỉ có Mỹ và “có thể là Trung Quốc” đủ năng lực để thu hồi lượng vật liệu hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington đang giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Iran cũng như mọi nỗ lực tiếp cận hoặc di chuyển vật liệu từ bên trong.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao và chúng tôi biết chính xác điều gì đang diễn ra ở đó”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, từng có người tìm cách tiếp cận một đường hầm tại cơ sở hạt nhân nhưng “cánh cửa đã bị phá hủy hoàn toàn”.

Ông Trump đồng thời cảnh báo nếu Iran điều lực lượng tới các địa điểm này để di chuyển vật liệu hạt nhân, Mỹ sẽ lập tức đáp trả bằng không kích.

“Nếu họ cố điều lực lượng tới đó, tất cả những gì chúng tôi làm là thả thêm vài quả bom và mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ sẽ không dám làm vậy”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang duy trì hệ thống giám sát liên tục tại ba cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi có 9 camera theo dõi 24/24 giờ. Chúng tôi biết chính xác điều gì đang xảy ra. Chưa có ai tiếp cận được số vật liệu đó”, ông Trump nói thêm.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran các cơ sở hạt nhân của Iran Mỹ giám sát cơ sở hạt nhân Iran vũ khí hạt nhân Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công
Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 14/5 cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) can dự trực tiếp vào các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột khu vực đang tiếp tục lan rộng.

Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công

Iran cáo buộc UAE can dự trực tiếp vào các cuộc tấn công

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 14/5 cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) can dự trực tiếp vào các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột khu vực đang tiếp tục lan rộng.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran
Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao
Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao

VOV.VN - Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ bằng việc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel, các quốc gia vùng Vịnh và một số cơ sở của Mỹ trong khu vực, gây áp lực lớn cho mạng lưới phòng thủ của những nước này.

Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao

Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao

VOV.VN - Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ bằng việc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel, các quốc gia vùng Vịnh và một số cơ sở của Mỹ trong khu vực, gây áp lực lớn cho mạng lưới phòng thủ của những nước này.

Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”
Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn” giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn rất mong manh.

Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”

Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn” giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn rất mong manh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ