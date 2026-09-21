Thời tiết hôm nay 21/9: Bắc Bộ ngày nắng, Trung và Nam Bộ có mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 21/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (20/9) đến ngày 22/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều 21/9 giảm mưa.

Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 21 đến ngày 22/9, phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ ngày nắng, Trung và Nam Bộ mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; Phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.